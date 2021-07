Tablet mieten – Liquidität sichern

Betriebsausstattung wie ein Tablet mieten – finanzielle Spielräume sichern

Kaum ein anderer Bereich ist so wandlungsfähig und schnelllebig wie die digitale Technik. Was gestern up-to-date war, kann morgen schon von gestern sein. Folglich ist auch ein Tablet Technik mit einem gewissen Verfallsdatum. Für Unternehmen macht es durchaus Sinn, ein Tablet mieten, statt zu kaufen und damit das Betriebsvermögen zu erhöhen. „Viele Unternehmer, die wir mit Surface as a Service betreuen, entscheiden sich für eine Mietlösung, weil sie ohne hohe Investitionen realisierbar ist und der Aufwand für die Vermarktung von Alt-Geräten entfällt“, erläutert Marcus Rieck von Aluxo die Vorteile. Die GmbH ist Microsoft Goldpartner, hat sich auf die Vermietung bzw. Leasing von Tablets sowie anderen digitalen Endgeräten an Unternehmen spezialisiert und bietet flexible Laufzeiten sowie Wartung und Service an.

Tablet mieten und spielend leicht in ein Laptop umfunktionieren: Surface Book 3

Aluxo hat mit Surface as a Service ein Angebot auf den Weg gebracht, mit dem es Unternehmern und Freiberuflern flexible Mietlösungen u.a. für Tablets anbietet. Das Surface Book 3 von Microsoft zum Beispiel lässt sich wahlweise im Tablet oder Laptop Modus verwenden. „Diese Variabilität ist die große Stärke, die dazu noch recht elegant daherkommt. Es verfügt über Intel Core Prozessoren der neuesten Generation und über eine dedizierte NVIDIA GeForce Grafik. Windows 10 als Betriebssystem bietet zudem unzählige Optionen. Das Tablet lässt sich in Kombination mit einer Tastatur als Laptop nutzen, flexibel und mit wenigen Handgriffen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 15,5 Stunden“, beschreibt Marcus Rieck das Tablet.

Tablet mieten, flexibel und liquide bleiben

Aluxo hat sich mit seinen Miet- und Leasinglösungen von Hard- und Software an den Bedürfnissen von Unternehmen ausgerichtet. Bei hoher Mitarbeiterfluktuation, projektbezogenem Arbeiten und bei Auftragsspitzen lässt sich die digitale Technik flexibel und mit variablen Vertragslaufzeiten nutzen, ohne dass viel investiert werden muss. „Gerade Start-ups profitieren enorm von der gewonnenen Liquidität, die in Mitarbeiter und Knowhow investiert werden kann“, betont Marcus Rieck. Ein Tablet zu mieten kann folglich unter vielen Gesichtspunkten Sinn machen, ist der IT-Experte überzeugt.

Die Aluxo GmbH in Heidelberg ist ein IT-Systemhaus, dass von der Analyse über Beratung bis zur Implementierung dem Kunden zur Seite steht. Surface as a Service ist ein Angebot, dass Unternehmen die Möglichkeit bietet Tablets oder Notebooks zu mieten.

