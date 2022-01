TAA erweitert die Unternehmensführung

Simone Bannach, Christina Engelke, Holger Mayenfels und Sören Schlosser werden Bereichsleiter mit erweiterter Verantwortung

Zum Jahresbeginn 2022 hat die Travel Agency Accounting (TAA) ihre Strukturen neu geordnet und in diesem Zusammenhang die Leitung des Unternehmens erweitert. Neben der Geschäftsführung, die unverändert in den bewährten Händen von Armin Scherger und Adrian Brehm liegt, gibt es ab sofort vier Bereichsleiter mit erweiterter Verantwortung. Diese sind bereits seit vielen Jahren in den jeweiligen Abteilungen der TAA tätig und berichten an die Geschäftsführung.

Die vier neuen Bereichsleiter der TAA sind:

Simone Bannach ist die neue TAA-Bereichsleiterin Operations und erhielt außerdem Prokura. Seit über 15 Jahren für die TAA tätig, verantwortet Simone Bannach das gesamte operative Dienstleistungsgeschäft. Dies beinhaltet unter anderem die permanente Optimierung und Überwachung interner Prozesse und Arbeitsabläufe sowie die Umsetzung technischer Lösungen. Dazu steht sie in engem Austausch mit den Kunden, für die bei Bedarf auch individuelle Lösungen entwickelt werden.

Christina Engelke ist die neue TAA-Bereichsleiterin Vertrieb, jetzt ebenfalls mit Prokura. Bei der TAA ist sie seit nunmehr zehn Jahren für die Beratung und Betreuung von Bestands- und Neukunden zuständig und hat bereits in der Vergangenheit sehr selbstständig gearbeitet. Ihr Credo: „Für mich ist die Nähe zu den Kunden extrem wichtig, um sie optimal beraten zu können. Entsprechend ist die Zufriedenheit der Kunden meine größte Motivation.“

Holger Mayenfels ist der neue TAA-Bereichsleiter Technik. Holger Mayenfels arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren für die TAA. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem die Konzeption, Entwicklung und den Betrieb Archiv- und Workflow-Systems „webinvoice“ zur elektronischen Erfassung, Bearbeitung, Verbuchung und Archivierung von Eingangsrechnungen.

Sören Schlosser ist der neue TAA-Bereichsleiter Consulting, Service & Support und erhielt außerdem Prokura. Sören Schlosser stieß 2013 als dualer Student zur TAA und leitete zuletzt das Projektmanagement Strategische Entwicklung. In diesem Zusammenhang engagierte er sich unter anderem intensiv dafür, dass Reisebüros die Möglichkeiten der Überbrückungshilfen des Bundes in hohem Maße ausschöpfen konnten.

„Mit der neuen Führungsstruktur haben wir die TAA im 25. Jahr ihres Bestehens fit für die Zukunft gemacht“, betonte TAA-Geschäftsführer Armin Scherger. „Dabei freut es uns insbesondere, dass wir sehr erfahrenen Mitgliedern des TAA-Teams, die in ihren jeweiligen Bereichen ausgewiesene Fachleute sind, mehr Verantwortung und damit auch zusätzlichen Gestaltungsspielraum geben konnten.“

„Trotz andauernder Pandemie sehen wir uns für das neue Jahr und die Zeit danach sehr gut gerüstet“, ergänzte TAA-Geschäftsführer Adrian Brehm. „2021 stellte zwar auch uns vor Herausforderungen, die wir gemeinsam gut meistern konnten. Wir haben die Zeit zudem genutzt, uns für eine erfolgreiche Zukunft aufzustellen. Dazu gehört auch die jetzt erfolgte Erweiterung der TAA-Unternehmensführung.“

Die Travel Agency Accounting GmbH (TAA) ist ein Dienstleister für alle kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Arbeitsabläufe. Im Jahr 1997 wurde die TAA von erfahrenen Touristik- und Finanzprofis gegründet, seit 2015 ist die TAA ein Unternehmen der international agierenden ETL Gruppe. Die TAA profiliert sich als leistungsstarker Back-Office-Partner für Reisevermittler, Reisebüroorganisationen, mittelständische Reiseveranstalter sowie global tätige Konzerne und nimmt dabei eine neutrale, marktführende Position ein. Zudem nutzen auch Unternehmen weiterer Branchen die Dienste der TAA. Oberste TAA-Priorität ist die vertrauensvolle Beziehung zu den Kunden. Kompetenter Service ist für TAA von höchster Bedeutung. Mehr als 1.300 Firmen unterschiedlichster Strukturen und Größen aus den Bereichen Touristik, Verkehr und Dienstleistungen vertrauen der TAA als externem Serviceunternehmen ihr wichtigstes Gut an: ihr gesamtes Rechnungswesen.

