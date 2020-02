Symposium zum Thema Arbeitsmobilität, Coworking und Pendlerstationen

Location: WORQS Coworking Aachen

Street: Oppenhoffallee 143

City: 52066 – Aachen (Germany)

Start: 23.03.2020 09:30 Uhr

End: 23.03.2020 17:00 Uhr

Entry: 75.00 Euro (non 19% VAT)

“Arbeitsmobilität neu gedacht – Coworking und Pendlerstationen als Handlungsfelder der Wirtschaftsförderung” lautet der Titel eines Symposiums, zu dem die cowork AG, Betreiber des Aachener Coworking-Space WORQS, und die GEFAK (Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung) am 23. März 2020 nach Aachen einladen.

An diesem Tag geht es um Arbeitsmobiliät, um Entlastung der Pendelstrecken, der Arbeitnehmer und der Umwelt. Es geht um neue Konzepte wie Coworking und Pendlerstationen, die Städte vom Verkehr entlasten und die ländlichen Räume als Lebensräume stärken können. Es geht um Ideen, in Zukunft neue produktive und kreative Arbeitsorte zu planen und zu entwickeln.

Gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft wollen die Experten darüber diskutieren, wie sich Arbeitsmobiliät in Städten und Regionen neu denken lässt.

Neben wissenschaftlichen Fachvorträgen durch namhafte Experten wie Dr. Axel Minten (FOM Hochschule für Ökonomie und Management) und Prof. Dr. Suntje Schmidt (RWTH Aachen, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie) erwarten die Teilnehmer auch Vorstellungen aktueller Projekte. Ebenso finden Diskussionen und Beiträge zum Thema Arbeitsmobilität und deren Zusammenhang mit Coworking und New Work statt. Natürlich bleibt auch genug Zeit zum Kennenlernen, Netzwerken und den Austausch untereinander.

Nach den vorgesehenen Veranstaltungen besteht die Gelegenheit, einen neu eröffneten Pop-Up-Coworking-Space im Raum Aachen zu besuchen. Durch diesen können die Teilnehmer sich ein Bild von Coworking im ländlichen Raum machen. Der Besuch in diesem Coworking-Space bietet den Teilnehmern somit die Möglichkeit, die theoretischen Eindrücke des Tages durch ein praktisches Beispiel zu untermauern.

Das Symposium findet am 23. März 2020 im WORQS Coworking in Aachen statt. Folgende Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung werden unter anderem teilnehmen:

Michael Schmitz, Leiter der Unternehmensförderung der Stadt Aachen

Prof. Dr. Suntje Schmidt, RWTH Aachen, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie

Ralph Sterck, Geschäftsführer IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH

Jorma Klauss, Bürgermeister der Gemeinde Roetgen

Dr. Rüdiger Klatt, FIAP e. V.

Tobias Kollewe, Vorstandsvorsitzender cowork AG

Josef Rother, Geschäftsführer GEFAK GmbH

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter https://www.cowork.de/termine/symposium-arbeitsmobilitaet-neu-gedacht

Die cowork AG ist Spezialist für die Entwicklung und den Betrieb von Coworking-Spaces. Das Beratungsunternehmen unterstützt bei der Standortsuche und Immobilien-Entwicklung, erstellt Raum- und Betriebskonzepte und berät bei Rollout und Betrieb. Als Dienstleister übernimmt die cowork AG die Entwicklung von Coworking-Spaces im ländlichen Raum und in Städten bis rund 500.000 Einwohner.

Für Kunden – hauptsächlich aus dem Bereich Kommunen, Wirtschaftsförderung und Projektentwicklung – übernehmen sie Planung und Rollout von Coworking-Konzepten.

Die Experten helfen bei Planung und Entwicklung, übergeben den Coworking-Space als fertiges Produkt in die Hände der Betreiber oder übernehmen den laufenden Betrieb im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags oder Joint Ventures (coworking as a service).

Die cowork AG unterstützt bei der Erstellung von Machbarkeitsstudien und Standortanalysen, schafft Entscheidungsvorlagen und erläutert die Chancen von Coworking-Spaces als Instrument der Wirtschaftsförderung in unseren Seminaren und Workshops.

