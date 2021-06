Swiss Payment Forum 2021

Location: Zürich Marriott Hotel

Highlights

+ Mit Innovationsmanagement die Welle neuer Technologien und Entwicklungen reiten

+ Chancen und Herausforderungen von Click to Pay

+ Vorstellung einer Card Cloud Test Suite

+ Digitale Währungen im Überblick und CBDCs mit der Schweizer Nationalbank

+ Mobile Card Issuance

+ Zukünftige Ausrichtung von TWINT und digitaler Marktplatz

+ Social Commerce: Umsatztreiber und Strategie für den Direktvertrieb

+ Einblicke in eine Mobile-only-Bank

+ Ein- und Auszahlungen in Echtzeit am Beispiel eines Online-Casinos

Wer sich beim Swiss Payment Forum trifft

Geschäftsführer und Führungskräfte von Kreditkarteninstituten, Payment Service Providern, Zahlungsverkehrsabwicklern, Karten- und Chiplösungsanbietern, Mobile Network Operators, Handel und Gastronomie sowie IT-Dienstleistern und Systemanbietern aus den Bereichen:

+ Zahlungsverkehr

+ Zahlungsverkehrssysteme

+ Zahlungsverkehrsabwicklung

+ Electronic und Mobile Banking

+ Global Payment

+ Cash Management

+ Karten und Payment

+ Operational Risk Management

+ Marketing / CRM

+ Vertrieb

+ Innovation

+ Business Development

