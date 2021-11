Swiss Casinos engagiert sich für verantwortliches Spiel

Entdecken Sie unsere Tipps und Engagements, damit jede und jeder in aller Ruhe von unseren Online-Glücksspielen profitieren kann.

Glücksspiel soll ein entspannendes Freizeitvergnügen sein. Das hat sich Swiss Casinos zum Ziel gesetzt. Gemeinsam mit externen Expertinnen und Experten gibt die grösste Casino-Gruppe der Schweiz wertvolle Tipps für ein verantwortungsvolles Spielen.

Spielen macht Freude und Spass, bietet einen Ausgleich zum Alltag und fördert die Konzentration. Damit dies auch so bleibt, nimmt Swiss Casinos ihre Verantwortung zur Vermeidung von problematischem Spielverhalten sehr ernst. Swiss Casinos stellt dabei das Wohl der Gäste in den Mittelpunkt und setzt sich seit 1999 für ein wirksames und effektives Sozialkonzept ein.

Alle Mitarbeitenden von Swiss Casinos mit Gästekontakt werden zu diesem Thema laufend geschult und sensibilisiert. Um den Spielerinnen und Spielern die bestmögliche Unterstützung und Beratung bieten zu können, wird bei Bedarf auch ein persönliches Gespräch mit einer Fachperson von Swiss Casinos oder einer externen Expertin resp. einem externen Experten angeboten.

Damit das Glücksspiel lange Freude bereitet, empfiehlt Swiss Casinos den Spielerinnen und Spielern, folgende Ratschläge zu beachten:

-Legen Sie eine für Sie angemessene Obergrenze für den Spieleinsatz fest und überschreiten Sie diese nicht.

-Zahlen Sie online nur soviel Geld auf Ihr Spielerkonto ein, wie Sie im Spiel einsetzen wollen.

-Legen Sie regelmässig eine Spielpause ein. Ihre Gewinnchancen bleiben jederzeit die gleichen.

-Freuen Sie sich über kleinere Gewinne und nehmen Sie diese mit. Was wie eine „Glückssträhne“ aussieht, ist immer nur ein Zufall.

-Versuchen Sie nicht, Ihre Verluste auszugleichen. Es gibt keine Gesetzmässigkeit, wonach auf eine Verlustserie plötzlich Gewinne folgen sollten.

Swiss Casinos nimmt ihre professionelle Verantwortung als sichere und zuverlässige Online-Spielplattform wahr, indem sie in allen Bereichen für Transparenz und Klarheit sorgt:

-Wer sich bei Swiss Casinos anmeldet, muss seine korrekten Personalien und eine gültige Wohnadresse in der Schweiz angeben und innert 30 Tagen mit einem Ausweis belegen.

-Gewinne werden ausschliesslich auf ein Schweizer Bankkonto des Spielers / der Spielerin ausbezahlt.

-Demospiele zeigen den Spielenden an, was sie erwartet.

-Um die Daten ihrer Kunden optimal zu schützen, nutzt Swiss Casinos eine hochwirksame 256-Bit-Verschlüsselung, die einen unbefugten Zugriff praktisch verunmöglicht.

-Das Online Casino von Swiss Casinos ist durch die Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK bewilligt, wird regelmässig beaufsichtigt und befolgt alle gesetzlichen Vorgaben.

Was tun bei Spielproblemen? Bei Swiss Casinos oder auch in einem anderen Schweizer Casino können Sie jederzeit freiwillig eine Spielsperre beantragen. Dies ist bei Spielproblemen oft sehr wirksam. Sind Sie selbst betroffen, oder machen Sie sich Gedanken über das Spielverhalten von Angehörigen oder Freunden, empfehlen wir Ihnen ein persönliches Gespräch mit einer Fachperson von Swiss Casinos oder einer externen Beratungsstelle. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.spielerschutz.ch.

SWISS CASINOS bietet ihren Gästen als führende Casinogruppe in der Schweiz ein vielfältiges Angebot an Geldspielen und exklusiven Unterhaltungsmöglichkeiten, sowohl in landbasierten Spielbanken als auch über das Internet.

Kontakt

Casino Zürichsee AG

Thomas Cavelti

Seedammstrasse 3

8808 Pfäffikon SZ

+41 55 416 30 30

info@scgroup.ch

https://spielerschutz.ch/de/?utm_source=pr%20gateway&utm_medium=online%20pressemitteilung

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.