Swim Spa Produktpalette von Artesian Whirlpools erweitert

Die natürliche Reinigung für Dein Bad Wer sein Bad liebt, der hegt und pflegt es. Und das ist auch gut so, denn der regelmäßige Badputz verspricht nicht nur Hygiene, sondern auch einen Raum mit Wohlfühlcharakter. Soweit so gut. Nichtsdestotrotz will die richtige Badreinigung gelernt sein. Denn herkömmliche Reinigungsmittel sind oftmals zu aggressiv für Waschbecken, Dusche und Co, so dass sie der Oberfläche schaden und ihr...