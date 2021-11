SWCode mit virtuellem Stadtführer auf der Smart City Expo in Barcelona

Mit SpotAR, der Augmented-Reality-Anwendung für die Touristikbranche sowie für Städte und Kommunen, startet das Soester Start-up jetzt auch auf dem internationalen Markt durch

Soest, 10. November 2021 – Bereits seit zehn Jahren treffen sich in Barcelona auf dem Smart City Expo World Congress (SCEWC) die internationalen Experten für urbane Innovationen. In diesem Jahr präsentiert das Soester Start-up SWCode dort seine Augmented-Reality-Lösung SpotAR. Im Mittelpunkt der Präsentation, die auf dem Gemeinschaftsstand von Nordrhein-Westfalen stattfindet, steht die Demonstration der aktuellen Use-Cases aus Deutschland. Ziel des Gemeinschaftsstandes ist es, der Welt zu zeigen, welche spannenden Smart-City-Technologien aus NRW kommen.

Der Smart City Expo World Congress, der seit 2011 jährlich in Barcelona stattfindet, gilt als international führende Veranstaltung für nachhaltige Städteplanung und urbane Innovationen. Mit der Förderung sozialer Innovationen sowie dem Aufbau von Partnerschaften und einer Plattform zum Wissensaustausch trägt die Veranstaltung zu einer besseren Zukunft für Städte und ihre Bürger:innen bei. Vom 16. bis 18. November läuft diese große Messe, auf der knapp 400 Aussteller:innen ihre Innovationen präsentieren. Das ideale Umfeld für das SWCode-Team, das dort auf dem Gemeinschaftsstand von NRW (Halle 9, Stand B141) seine Augmented-Reality-Lösung Spot AR vorstellen wird.

SpotAR gilt als „Next Generation City Guides“. Die App ermöglicht es Verantwortlichen der Touristikbranche sowie Planern von Smart Cities, mit Hilfe von Augmented Reality Sehenswürdigkeiten und Geschichte der jeweiligen Destinationen über 3D-Modelle erlebbar zu machen. Alle Inhalte sind angereichert mit Hintergrundinformationen, Audioguides und digitalen Stadtführungen.

Für die Visualisierung und 3D-Animationen historischer Sehenswürdigkeiten nutzt die App die Handy-Kamera sowie GPS-Daten und so genannte Cloud-Anchors, dank derer sich die digitalen 3D-Modelle dauerhaft im realen Raum verankern, bzw. einer physischen Stelle zuordnen lassen. Das sorgt dafür, dass dem/r Nutzer:in immer punktgenau dort befindliche Sights und Infos angezeigt werden, wohin er/sie gerade seine Kamera hält. Dank dieser Technik ist es möglich, verloren gegangene Kulturgüter und historische Bauwerke zurückzuholen und für die Betrachter:innen erlebbar zu machen. „Augmented Reality wird in Zukunft unseren Alltag beherrschen“, ist sich Viktor Waal, Mitgründer und Geschäftsführer von SWCode, sicher. „Unsere Vision ist es, mit SpotAR Teil dieser revolutionären Entwicklung zu sein und die nächste Stufe in der Mensch-Maschine-Kommunikation aktiv mitzugestalten“, fügt Waal hinzu.

Wie AR-Stadtführungen die Stadtentwicklung bereichern können

Eine AR-Lösung wie SpotAR verhilft Städten, Kommunen und Destinationen quasi automatisch zu einem zeitgemäßen Image und zeigt den Interessenten, dass hier die Digitalisierung bereits angekommen ist und ungesetzt wird. Gleichzeitig dient sie als willkommenes Stadtmarketings-Instrument, um sich auch für Wohnortsuchende als attraktiver, moderner Wohnort zu präsentieren. Die bei den jeweiligen Destinationen hinterlegten Informationen, die etwa vom Tourismusverantwortlichen erstellt wurden, können Daten in beliebiger Form sein wie Texte, Audio- und Video-Files, beliebige Grafiken oder andere Formate. Ein weiterer Vorteil der AR-Lösung: Der Content ist direkt über Social Media teilbar und schafft damit im digitalen Raum Aufmerksamkeit für die AR-Stadtführung in der jeweiligen Stadt. Auf diese Weise lassen sich neue Zielgruppen und junge beziehungsweise aufgeschlossene Touristen interessieren.

Ein weiterer Vorteil: Digitale Stadtführungen eignen sich als überzeugendes Digitalisierungsprojekt. Sie lassen sich medienwirksam vermarkten und sensibilisieren für die Stadtgeschichte. Zudem schaffen sie das Bewusstsein (Awareness Building), wie sich die Vermittlung von historischen Informationen für breite Zuschauergruppen ansprechend und zeitgemäß organisieren lässt.

Eine interessante Option ist es, verschiedene Akteure wie Politiker:innen, Verwaltungsmitarbeiter:innen sowie lokale Gewerbetreibende als Unterstützer:innen für die Umsetzung eines solchen Digitalisierungsprojekts zu gewinnen und einzubinden und so den konkreten Einstieg in die Digitalisierung von Städten mitzugestalten – was wiederum mit einem klaren Imagegewinn verbunden ist.

Data Mining und Data Analytics: Gewinnbringende Nutzung der Daten

Die während der AR-Stadtführungen anonymisiert gewonnenen Daten können optimal für die Städte- und Wirtschaftsplanung verwendet werden. Fragen wie:

-Wo sind lokale Interessenspunkte, und wie werden diese genutzt?

-Welche Touren sind besonders beliebt?

-Welche QR-Codes wurden wie häufig abgerufen?

lassen sich anhand der gesammelten Daten exakt beantworten und beispielsweise für Planungen von zusätzlichen Restaurants und Cafes an besonders gefragten Locations nutzen. Ein derartiges Beispiel gibt es bereits aus der Lübecker Innenstadt. Dort wird über die WLAN-Nutzung analysiert, was „beliebte“ und „unbeliebte“ Bereiche in der Stadt sind (Infos).

AR-Stadtführungen mit deutlichem Mehrwert

Digitale Stadtführungen bieten einen deutlichen Mehrwert gegenüber einem üblichen Tourguide – zudem lassen sie sich kontinuierlich und problemlos erweitern. Weiterhin schaffen SpotAR-Führungen immersive Erlebnisse und ermöglichen professionelles Storytelling.

Auch für das Marketing und die lokale Wirtschaftsförderung bieten AR-Lösungen unschlagbare Vorteile und Möglichkeiten: etwa durch das Einspielen gastronomischer, kultureller sowie Shopping-Angebote, die den App-Nutzer:innen ortsspezifisch angezeigt werden.

Über SWCode

SWCode ist eine erfolgreiche Software-Schmiede aus Soest. Das Unternehmen wurde 2018 von Viktor Waal, Dennis Wiosna und Viktor Gottfried gegründet und hat sich auf agile Software-Entwicklung spezialisiert. Das Portfolio des südwestfälischen Start-ups reicht von leistungsstarken, mobilen Augmented-Reality-Anwendungen für die internationale Touristikbranche sowie für Städte und Kommunen bis hin zu großen Plattformlösungen für den Gastrobereich und das Gesundheitswesen. Weitere Informationen zu SWCode gibt es unter

https://swcode.io

