SWAN: Neuer Online Shop jetzt live!

Standortnetzwerk erweitert/Wachstum auch in Polen und in der Türkei Gütersloh/Jaroslawl - Mit einem neuen Logistikzentrum in Frunse, einem Stadtbezirk von Jaroslawl rund 250 Kilometer nordöstlich von Moskau, baut Arvato Supply Chain Solutions sein Standortnetz in Russland weiter aus. Wenige Monate vor dieser Erweiterung war bereits ein Distributionszentrum in Noginsk im Großraum Moskau in Betrieb genommen worden. Insgesamt verfügt Arvato in Russland nun über sieben Standorte...