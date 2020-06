Super Mario World Spiele Tipps und Mario Spiele Vorstellungen – Mario und Luigi Spiel Erlebnisse

In der Super Mario World geht es wieder heiß her. Alte Super Mario Bros Spiele wurden in einer Neuauflage auf den Markt gebracht und neue Spiele von Mario und Luigi kommen auf den Markt. Welche Mario und Luigi Spiele findet man wo am günstigsten und welche Bezugsquellen sind auch wirklich gut?

Im neuen Super Mario Worlds Blog beschreiben wir sehr gute Bezugsquellen wo man gute gebrauchte und auch Neuware von Mario und Luigi bekommt. Mario und Luigi selbst mal Live erleben? Kein Problem, im Super Mario Worlds Blog findet man Informationen dazu wo genau das möglich ist.

Neu imSuper Mario Worlds Blog ist der Nintendo Emulator. Mit dem Nintendo Emulator lassen sich alle Super Mario und Luigi Spiele online am PC, Tablet oder Laptop spielen. Der Nintendo Emulator bietet aber auch noch andere Spiele aus den 80er Jahren an, wie zum Beispiel Zelda.

Artikel News über Nintendo Spiele und Spielekonsolen

Bildquelle: Nintendo