SUNRISE DIGITAL® aus Heidelberg – neuer Agentur-Standort

Die Performance Marketing Agentur SUNRISE DIGITAL® bezieht ab dem 14.12.2020 einen neuen Standort in Heidelberg. Das 9-köpfige Team zieht von der Ziegelhäuser Landstrasse 63 in den Schloß-Wolfsbrunnenweg 15/1 in unmittelbare Nähe zum Heidelberger Schloß – mit einer Verdopplung der aktuellen Agenturfläche. Der Raumcharakter bleibt dabei erhalten, auch diesmal fiel die Wahl auf eine denkmalgeschützte Immobilie. Durch weiteren Mitarbeiter*innen-Zuwachs in 2020, insbesondere im Bereich Social Media Marketing, wurde dringend mehr Platz benötigt – auch, um den zukünftigen Bedarf für die geplanten weiteren Personal-Verstärkungen in 2021 gewährleisten zu können.

SUNRISE DIGITAL® möchte 2021 weiter wachsen und zwei zusätzliche Stellen als SEO Manager*in (m/w/d) und Google Ads Manager*in (m/w/d) besetzen. Seine moderne und zukunftsweisende Personalcharakteristik wird die 2011 gegründete Heidelberger Agentur auch in den kommenden Jahren weiter verfolgen. So wurden bereits in den letzten Jahren Homeoffice-Optionen, 36-Stunden-Woche, Gesundheitsmaßnahmen und ein Bonus-System eingeführt.

Zudem wird SUNRISE DIGITAL® in 2021 verstärkt die firmeneigene Online-Marketing-Software klick:sieger® weiterentwicklen, um wichtige KPIs im Multichannel-Online-Marketing in Echtzeit zu ermitteln, zu analysieren und zu optimieren.

Die inhabergeführte Online Performance Marketing Agentur SUNRISE DIGITAL® mit Standort in Heidelberg wurde 2011 mit dem Schwerpunkt Online-Marketing gegründet. SUNRISE DIGITAL® ist zertifizierte Google Premier Partner Agentur und IHK Ausbildungsbetrieb. Mit dem zertifizierten Team betreut SUNRISE DIGITAL® regionale, bundesweite und internationale Kunden in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads, Microsoft Advertising & Social Media Marketing, sowie ganzheitlichem Multichannel-Onlinemarketing.

Kontakt

SUNRISE DIGITAL®

Abteilung Presse

Schloß-Wolfsbrunnenweg 15/1

69118 Heidelberg

06221/7250280

06221/7250225

team@sunrise-digital.de

https://www.sunrise-web.de

Bildquelle: Krebs Immobilien e.K.