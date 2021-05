SuitePad startet deutschlandweite Zusammenarbeit mit Leonardo Hotels

SuitePad und Leonardo Hotels Central Europe verstärken ihre Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Gästekommunikation.

Aktuell laufen Pilotprojekte in den Hotelstandorten Berlin, Köln und München sowie im neuen Haus in Nürnberg, das im Juni eröffnet wird – die hier generierten Mehrwerte sollen dann als Grundlage für den kompletten Rollout der HighTech-Tablets ab 2022 dienen. Eine erste Zusammenarbeit zwischen Europas führendem Anbieter von In-Room-Tablets für die Hotellerie und der europaweiten Hotelgruppe wurde bereits im Sommer 2020 gestartet. „Mit unseren Digitalisierungslösungen für die Gästekommunikation können wir den Leonardo Hotels einen echten Mehrwert bieten: mehr Kundenzufriedenheit bei geringerem Aufwand für die weiterhin wichtige Face-to-Face-Kommunikation“, erklärt Moritz von Petersdorff-Campen, Mitgründer und Geschäftsführer SuitePad. „Die In-Room Tablets steigern nachhaltig das Gäste-Erlebnis.“ Die digitalen Begleiter für Hotelgäste auf dem Zimmer liefern Informationen zu Hotel, Umgebung und gastronomischen Angeboten, bieten ein Entertainmentmenü und dienen als Buchungstool für Spa-Anwendungen oder Restaurantreservierungen. Zudem können sie als TV-Fernbedienung und Hoteltelefon genutzt werden. Für die hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit wurde SuitePad 2020 und 2021 bei den internationalen „Hotel Tech Awards“ in der Kategorie „Guest Room Tablets“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Gäste-Mehrwert maßgeschneidert

Yoram Biton, Managing Director der Leonardo Hotels Central Europe, ist mit den bisherigen Erfahrungen aus der Pilotphase sehr zufrieden: „Der Bedarf für Digitalisierung hat sich in Zeiten von Corona beschleunigt. Der Gast schätzt schnelle Kommunikationslösungen per Knopfdruck – sei es auf dem Zimmer, im Meetingraum oder im Restaurant. Mit SuitePad bieten wir darauf eine Antwort und zugleich ein intuitives und benutzerfreundliches Kommunikationstool, das technologisch auf dem neuesten Stand sowie entsprechend den Ansprüchen unserer Marken und Standorte inhaltlich maßgeschneidert ist.“

SuitePad ist Europas führender Anbieter von In-Room Tablets in der Hotellerie und Experte für digitale Gästekommunikation. Das Berliner Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat mittlerweile über 60 Mitarbeiter. In 2020 und 2021 wurde SuitePad bei den internationalen „Hotel Tech Awards“ in der Kategorie „Guest Room Tablets“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Das SuitePad, ein Tablet für das Hotelzimmer, hebt die digitale Kommunikation der Hoteliers mit den Gästen auf eine neue Ebene und ersetzt die traditionelle Gästemappe. Neben allgemeinen Informationen zum Hotel, der Umgebung, gastronomischen Angeboten und einem Entertainmentmenü, dient das SuitePad auch als Buchungstool für Spa-Anwendungen oder Restaurantreservierungen und vereint zusätzlich die Hotel-TV-Fernbedienung und das Hoteltelefon in einem Gerät. SuitePad hat weltweit mehr als 1.000 Hotel-Kunden in 30 Ländern und über 60.000 Hotelzimmer mit seinen In-Room Tablets ausgestattet. Zum Portfolio gehören auch eine BYOD-Lösung – Bring Your Own Device, für die Verwendung gasteigener Endgeräte -, der SuitePad Lobby Screen sowie SuiteCast, eine Streaming-Lösung für bestehende Hotelfernseher.

