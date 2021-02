Süßes Soulfood leicht gemacht – mit Mineralwasser

Sankt Augustin, 09. Februar 2021. Sich und seine Liebsten daheim verwöhnen und die kalte Jahreszeit mit leckeren Seelentröstern versüßen: Dazu laden die ersten Wochen in diesem Jahr mehr denn je ein. Natürliches Mineralwasser schmeckt nicht nur zum Essen, sondern überzeugt auch als Zutat. Vor allem die sprudelnde Variante hat es in sich. Die Kohlensäure lässt Teige schön aufgehen und macht das Backergebnis wunderbar fluffig. Sogar beim Kaloriensparen kann Mineralwasser helfen, zum Beispiel als Ersatz von Sahne. Aufgeschlagen mit besonders kohlensäurehaltigem Wasser werden Cremes und Saucen herrlich cremig.

Zwei süße Rezeptideen für eine genussvolle Zeit – einmal fruchtig, einmal schokoladig:

Warmer Schokoladenkuchen mit Himbeersauce & Joghurteis

Zutaten für 4 Portionen:

Joghurteis:

500 g Joghurt

80 g Puderzucker

40 g Magermilchpulver

Abrieb und Saft einer unbehandelten Limette

Himbeersauce:

250 g Himbeeren, frisch oder TK (aufgetaut)

125 g Zucker

25 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

Saft einer Zitrone

optional: 25 ml Himbeergeist

Schokoladenkuchen:

170 g Bitterschokolade

15 g Kakao

145 g Butter

5 Eigelb

135 g Mehl

30 ml natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure

5 Eiweiß

20 g Zucker

4 Schokoladenpralinen

Dekoration:

12 frische Himbeeren

12 kleine Blätter Zitronenmelisse

Und so geht´s:

Joghurteis: Joghurt mit Puderzucker und Magermilchpulver verrühren. Limettenabrieb und -saft in die Joghurtmasse geben. Die Masse dann in die Eismaschine füllen und zu einem cremigen Eis verarbeiten.

Himbeersauce: Himbeeren und Zucker mit einem Mixstab pürieren. Die Masse durch ein Sieb streichen und anschließend mit Mineralwasser, Zitronensaft und – je nach Geschmack – mit Himbeergeist vermengen.

Schokoladenkuchen: Backofen auf 175 °C Umluft vorheizen. Schokolade, Kakao und Butter schmelzen. Die Eigelbe mit Zucker aufschlagen und mit Mehl, Mi neralwasser und Eiweißen verrühren. 4 kleine Förmchen – alternativ ofenfeste Kaffeetassen – mit der restlichen Butter einfetten und zuckern. Die Hälfte des Teigs auf die Förmchen verteilen, so dass diese bis zur Hälfte gefüllt sind. Dann je eine Schokoladenpraline in die Mitte der Förmchen legen und mit der restlichen Teigmasse bedecken. Kuchen bei 175 °C 10 bis 15 Minuten backen. Der Kern der Kuchen soll noch flüssig sein.

Anrichten: Himbeersauce in die Tellermitte geben, die warmen Schokoladenkuchen aus der Form stürzen und darauf setzen. Je eine Kugel Joghurteis dazugeben. Zum Schluss mit frischen Himbeeren und Zitronenmelisse garnieren und den Kuchen noch warm servieren.

Fluffige Buttermilch-Pancakes mit karamellisierten Blaubeeren

Zutaten für 4 Portionen:

Pancakes:

3 Eiweiß

75 g Zucker

150 ml Buttermilch

100 ml Mineralwasser mit viel Kohlensäure

3 Eigelb

200 g Mehl

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

Abrieb von 1/2 unbehandelten Zitrone

3 EL Rapsöl

Blaubeeren:

40 g Zucker

25 g Butter

120 g Blaubeeren (frisch oder TK)

Abrieb und Saft von 1/2 unbehandelten Orange

Mark von 1/4 Vanillestange

Und so geht´s:

Pancakes: Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers zu festem Eischnee schlagen. Restlichen Zucker, Buttermilch, Mineralwasser, Eigelb, Mehl, Backpulver, Salz und Zitronenschale mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. Den Eischnee vorsichtig unterheben. Rapsöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Pro Pancake ca. 2 EL Teig in die Pfanne geben und goldbraun backen. Wenn sich auf der Oberfläche kleine Bläschen zeigen, Pancakes wenden und fertig backen.

Blaubeeren: Zucker in einem Topf karamellisieren und Butter hinzugeben. Anschließend die Blaubeeren, Orangenschale und -saft sowie die Gewürze zugeben. Alles bei mittlerer Hitze kurz sämig einkochen lassen.

Die Blaubeeren mit den Pancakes servieren – und warm genießen!

Mehr über natürliches Mineralwasser – Rezepte, Tipps und Informationen: www.mineralwasser.com

