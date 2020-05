Süße Mal- und Bastelideen zum Vatertag

Wie können Kinder mit COVID-19 spielerisch umgehen? Was genau geht in den Köpfen unserer Kinder vor, wenn sie nicht mehr - wie gewohnt - regelmäßig in die Schule gehen, nun Abstand halten, Masken tragen und sich außergewöhnlich oft die Hände waschen müssen? Welche Gedanken, Phantasien und Gefühle haben sie? Und wie gehen sie damit um in ihrer Kinderseele? Diese Fragen beschäftigten die bildende Künstlerin Ivana...