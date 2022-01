Süße Erholung im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Kurzurlaub an der Ostsee zum Durchatmen und Genießen

München/ Travemünde, 19. Januar 2022. Mit dem Verwöhnpaket „Süße Erholung“ sowie einem Valentinstag-Special lädt das elegante ATLANTIC Grand Hotel Travemünde zu einer kurzen Auszeit vom Alltag an die Ostsee ein. Das Traditionshotel liegt am 4 km langen Sandstrand und ist sowohl mit dem eigenen Auto als auch der Bahn gut erreichbar.

Süße Erholung

Dieses attraktive Angebot hält, was es verspricht. Während des zweitägigen Aufenthaltes werden die Gäste mit einem 3-Gang-Abendmenü im hoteleigenen Restaurant Holstein´s und einer süßen Sünde während der Kaffeezeit am Nachmittag verwöhnt. Dazwischen stehen eine Honigmassage und eine anschließende Bienenwachshonigpackung auf dem Programm. Also, Genuss für Leib und Seele auf höchstem Niveau.

Romantik pur – Das Valentinsmenü

Kombiniert mit der Süßen Erholung oder als kleine Überraschung für das Valentinchen offeriert das Hotel am 14. Februar, ab 18.30 Uhr ein besonderes Menü. Der Blick auf das Meer und die stilvolle Einrichtung bieten die richtige Kulisse für einen romantischen Abend. Das Angebot für EUR 49,00 pro Person umfasst neben einem Glas ATLANTIC Sekt ein 3-Gang-Verwöhnmenü.

Beide Angebote sind auf Anfrage und Verfügbarkeit buchbar.

Leistungen Süße Erholung

-2 Übernachtungen inkl. ATLANTIC-Wohlfühlpaket

-1 x 3-Gang-Abendmenü im Restaurant Holstein“s

-1 x Honigmassage für den ganzen Körper: Körperstellen, die eine besondere Aufmerksamkeit benötigen wie z.B. verspannte Nackenregionen oder Lendenwirbelsäule werden mit einem Massagehonig massiert und dann mit einer Bienenwachshonigpackung gewärmt. Während die Packung die Rückenregion wärmt, werden die Beine und anschließend die Arme massiert. (70 Minuten)

-1 x Süße Verführung mit einem Kännchen Kaffee/Tee und einem Stück Torte/Kuchen

Preis:

ab 405,00 EUR pro Person im Doppelzimmer

ab 464,00 EUR im Einzelzimmer

Das Angebot ist ganzjährig von Dienstag bis Samstag auf Anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig das von Ihnen gewünschte Aufenthaltsdatum:

Telefon +49(0)4502 308-555

„Romantik pur – Das Valentinsmenü“

Montag, 14. Februar 2022, ab 18.30 Uhr im Restaurant Holstein´s

Laden Sie Ihre Liebste/Ihren Liebsten heute zum Valentinstag zu einem besonderen Menü in unser Restaurant Holstein“s ein. Wir begrüßen Sie mit einem Glas ATLANTIC Sekt und Blick auf das Meer.

EUR 49,00 pro Person, inklusive Aperitif und 3-Gang-Verwöhnmenü

Bitte reservieren Sie rechtzeitig die von Ihnen gewünschte Tischzeit: Telefon +49(0)4502 308-533

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

