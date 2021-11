Südafrika gemeinsam kochen – mit Sprechstunde Südafrika

mit 9500km Entfernung Am 1. Dezember wird auf einer Lodge in Südafrika das Nationalgericht Bobotje gekocht – und Interessierte können via Zoom dabei sein und mitkochen.

Im Frühjahr mussten sie Corona-bedingt noch 9500 Kilometer voneinander entfernt kochen, da Reisen von Deutschland nach Südafrika nicht möglich waren. Dennoch war der südafrikanische Kochabend, zu dem das Urlaubsportal „pearls of africa“ sowie die Reisebüros „art reisen“ in Mettmann und „Ihre Reiseagentur“ in Kriftel ihre Kunden und andere Südafrika-Interessierte eingeladen hatten, ein voller Erfolg. Die Besonderheit: Koch Olaf Heidtke, der in Padderson in der Nähe des Ado Elephant Parks eine Lodge betreibt, war via Zoom zugeschaltet und kochte trotz der großen räumlichen Entfernung gemeinsam mit den Teilnehmern.

Nun sind Reisen nach Südafrika zum Glück wieder möglich. Werner Salheiser (Inhaber von „Ihre Reiseagentur“) und Bernd Wychlacz (Inhaber von art reisen) nutzen das, um gemeinsam mit Michael Frauen von „pearls of africa“, der seit 25 Jahren in Südafrika lebt, das Land intensiv zu erkunden und viele neue Insider-Tipps für ihre Kunden zu sammeln, die sie – gemeinsam mit anderen auf Südafrika spezialisierten Reisebüros – dann mit wechselnden Schwerpunkten auch regelmäßig in einer „Südafrika-Sprechstunde“ (auf Facebook: Gruppe „Sprechstunde Südafrika“) präsentieren.

Und es wird auch wieder gemeinsam gekocht – am 1. Dezember ab 18.30 Uhr.

Dieses Mal ist Werner Salheiser vor Ort in der Pure Nature Family Lodge und bereitet gemeinsam mit Olaf Heidtke das südafrikanische Nationalgericht Bobotje mit gelbem Reis und Chutney zu. Bernd Wychlacz ist dann schon wieder zurück im winterlichen Deutschland, aber natürlich virtuell dabei. Sicherlich werden Salheiser und Wychlacz von ihren Reise-Eindrücken berichten sowie mit Michael Frauen und Olaf Heidtke über Land und Leute reden. Und zwischen Zwiebelschneiden und Hackfleischbraten wird auch genügend Zeit für die ein oder andere Anekdote bleiben. „Es soll kein reiner Kochabend werden“, so Salheiser. „Wir wollen das südafrikanische Lebensgefühl vermitteln und die Teilnehmer für das Land begeistern. So wie wir von Südafrika begeistert sind.“

Kostenfreie Anmeldungen zum Kochabend sind auf den Homepages von „art reisen“ ( www.artreisen.de) und „Ihre Reiseagentur“ ( www.mclast.de/contact) möglich.

in Facebook wird es live gestreamt auf https://www.facebook.com/groups/sprechstunde.suedafrika

Ihre Reiseagentur in Kriftel wurde als Hobby von Werner Salheiser 1997 gegründet, Schnell hat er sich zu einer führenden Reiseagentur im RHEIN MAIN GEBIET hoch gearbeitet. Seit 2003 hat sich insbesondere auch auf Mietwagenrundreisen weltweit und auch auf die Vermittlung von Mietwagen, Camper und Motorräder spezialisiert

