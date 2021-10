Sturmfester Ferienspaß auf dem Gut der geretteten Tiere

Trotz Schiet-Wetter wollen Kinder die Ballermann Ranch in Niedersachsen besuchen

Das Niedersachsen sturmfest sind, wird ja in der inoffiziellen Landeshymne ausdrücklich besungen. Unter Beweis gestellt haben dies nun 6 Jungen und Mädchen vom Ferienspaß Schwaförden mit ihrer Betreuerin Melanie Niemann.

Trotz des stürmischen Schiet-Wetters in der vergangenen Woche, bei dem nicht einmal die Pferde und Esel ihre großen Boxen auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch verlassen wollten, ließen sie es sich nehmen, den geplanten Besuch des Blockwinkeler Pferde- u. Eselparadieses auch tatsächlich durchzuführen. „Eigentlich wollten wir schon absagen. Die Kinder waren aber so großartig motiviert, da wollten wir Sie nicht enttäuschen“, berichtet die ehrenamtliche Gutsleiterin, Annette Engelhardt.

So fand denn die Führung über das Gut der geretteten Tiere in Blockwinkel nahzu ausschließlich in den Stallungen statt. Hier hatten Annette und André Engelhardt zu jeden Tier, welches neugierig die kleinen Gäste begrüßte, eine spannende Geschichte zu erzählen.

Gerne beantworteten die Engelhardts auch die vielen Fragen und Anmerkungen der Ferienspaßteilnehmer*innen, so daß aus einem Schiet-Wetter-Morgen noch ein lustiger und aktiver Vormittag wurde.

