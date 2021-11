Sturmberger GmbH wird zur Sturmberger Group

Das Nachhaltigkeitsunternehmen aus Oberösterreich auf intensivem Expansionskurs

Wartberg an der Krems, 11. November 2021 – Die Sturmberger GmbH aus Oberösterreich befindet sich auf Expansionskurs und wird zur Sturmberger Group. Im Zuge der laufenden Expansionsmaßnahmen erfolgte der Zukauf des Firmenareals der ehemaligen Spedition Trawöger in Ried im Traunkreis. Diese Location wird ab 2022 der Firmensitz des neuen Konstrukts Sturmberger Group. Eine weitere Expansionsmaßnahme stellt die Übernahme der ehemaligen LKW-Werkstatt der Firma Trawöger, die TSR-Service GmbH dar, die als Sturmberger Truck Performance in das neue Konstrukt der Sturmberger Group eingehen wird.

Die in Oberösterreich angesiedelte Sturmberger GmbH, die sich auf hochwertige Pellets und Hackschnitzel spezialisiert hat, befindet sich im Expansionsmodus. Das Unternehmen, das als Ein-Mann-Betrieb startete, transformierte sich im Laufe der letzten Jahre in ein stetig wachsendes Premiumunternehmen, das die Thematik Pellets völlig neu erfand. Nun kommt es zu einer Erweiterung des Angebotsportfolios in eine neue Richtung. Im ersten Schritt erfolgte der Zukauf des Firmenareals der ehemaligen Spedition Trawöger in Ried im Traunkreis. Dieses Areal wird ab 2022 auch als der offizielle Firmensitz der neu gegründeten Sturmberger Group dienen. Den nächsten Schritt der Expansionsbestrebungen stellt die Übernahme der ehemaligen LKW-Werkstatt der Firma Trawöger, die TSR-Service GmbH, dar.

Unter dem Dach der Sturmberger Group werden somit folgende Unternehmen vereint:

Sturmberger GmbH

Spellets, Pelletsproduktion (Inhaber Bernhard Sturmberger)

Sturmberger Beteiligung & VermietungsGmbH

Sturmberger Truck Performance

„Wir freuen uns sehr, dass diese Unternehmen nun alle unter dem Dach der Sturmberger Group vereint sind und wir in unserem Bestreben der Nachhaltigkeit und Expansion sowie der Erhöhung des Nutzens unserer Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden einen weiteren Meilenstein erreichen konnten.“, sagen Florian und Bernhard Sturmberger.

TSR-Service-GmbH wird zur Sturmberger Truck Performance

Die TSR-Service-GmbH wird zur Sturmberger Truck Performance und zeichnet sich als verlässlicher Partner rund um LKWs, Fahrzeugtechnik und Service aus. Qualität, Zuverlässigkeit und Kundennähe im Serviceangebot sind neben hohem technischem und fachlichem Know-how das Credo des Unternehmens. Die Sturmberger Truck Performance liegt in Ried im Traunkreis zentral in unmittelbarer Nähe des Autobahnnetzwerkes Voralpenkreuz und bietet mit extralangen, kundenfreundlichen Öffnungszeiten die folgenden Leistungen an:

-LKW Reparaturen und Lkw Service

-LKW Überprüfungen und Begutachtungen

-Ersatzteile und LKW Reifen

-Lkw Anhänger Ersatzteile und Lkw Reifen

-Lkw Waschanlage

-Notfall- und Pannenhilfe

-Handel von Nutzfahrzeugen

Das neu übernommene Firmengelände der Truck Performance umfasst eine Fläche von 4,16 Hektar. Durch die Übernahme aller Mitarbeiter der ehemaligen Werkstatt der Firma Trawöger, der TSR-Service GmbH, und durch die Expansionsaktivitäten entstanden innerhalb der Sturmberger Group 20 neue Arbeitsplätze. Durch die Vereinigung aller Unternehmen in der Sturmberger Group sind außerdem weitere 15 Arbeitsplätze in der Pelletsproduktion entstanden.

Digitalisierungspläne für die gesamte Sturmberger Group

Für die Zukunft ist es geplant, alle Unternehmen der Sturmberger Group untereinander zu vernetzen und zu automatisieren. Die entsprechenden Digitalisierungspläne liegen auf dem Tisch und werden in den kommenden Monaten und Jahren in die Umsetzung gebracht, soweit dies betreffend die verschiedenen Sparten der Group möglich und sinnvoll ist.

Fokus auf narzisstischen Produkten und Premium-Qualität

Das Produktportfolio der Sturmberger Group soll in den nächsten Jahren ebenfalls ständig erweitert und optimiert werden. Der Fokus wird auf der verstärkten Befriedigung des emotionalen Kundenbedürfnisses liegen. Dies wird durch eine Konzentration auf ein narzisstisches Produktportfolio sowie durch einen erhöhten Forschungs- und Entwicklungsaufwand erreicht werden. Außerdem ist ein neues, disruptives wie innovatives Produktportfolio geplant. Diese Produkte befinden sich in der Entwicklungsphase und werden das bisherige Angebot im Bereich Premium-Pellets und Biomasse verstärken und der Sturmberger Group neue Märkte erschließen!

Über die Sturmberger Group – Mehr als nur Holz

Die Sturmberger Group ist ein Nachhaltigkeitsunternehmen aus Oberösterreich und Erzeuger und Vertreiber von regionalen Holzpremiumprodukten zum Wohlfühlen für jedes Zuhause. Das Unternehmen, das als Ein-Mann-Betrieb startete, wurde zu einem bis heute stetig wachsenden Premiumunternehmen, das die Thematik Pellets völlig neu erfand. Regionales Qualitätsdenken und höchste Kundenorientierung stehen an erster Stelle und sind integraler Teil des Markenversprechens. Der nachhaltige Umgang mit der Natur und Umwelt ist Leitgedanke der Sturmberger Group. Gegenseitiges Vertrauen, Berechenbarkeit, Ehrlichkeit sowie geradliniges Handeln mit Klarheit nach innen und außen stellen die vier unumstößlichen Grundprinzipien und Werte des Unternehmens dar. Heute vereint die Sturmberger Group unter der Leitung von Bernhard und Florian Sturmberger verschiedene Unternehmenssparten unter einem Dach: Die Sturmberger GmbH Pellets (Handel), Spellets (Pelletsproduktion), Sturmberger Beteiligung & VermietungsGmbH und Sturmberger Truck Performance.

