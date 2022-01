Stromschienenstrahler Chamäleon mit Casambi Steuerung

Mit Casambi Lichttechnik setzt LED Explorer aus Bayern auf eine zukunftsorientierte Ausleuchtung mittels Stromschienenstrahler

Eine moderner Lichttechnik mit Stromschienenstrahler realisiert zeitgemäße Lösungen und verändert damit laufend ihre Anforderungen.

Die innovative Shopbeleuchtung von heute, bietet auf Verkaufsflächen einen flexiblen Einsatz von Licht und wird per Casambi Lichtsteuerung bedient.

Neben dem Einsatz im Verkauf sind Stromschienenstrahler im Allgemeinen in Museen, Showrooms und auf Verkaufsflächen zu finden.

Im Vordergrund steht eine exzellente Ausleuchtung von Exponaten, und Ware. Dieser Anspruch Umsatz zu steigern setzt eine hohe Licht- Qualität der verwendeten Leuchten voraus.

Der Chamäleon Stromschienenstrahler lässt sich drehen, schwenken und ist ideal an die Gegebenheiten im Verkauf anzupassen.

Darüber hinaus ist das System in der Anwendung energiesparend und umweltfreundlich.

Die Möglichkeiten und vielfältigen Funktionen in Verbindung mit der Casambi Steuerung für Stromschienenstrahler, macht aus den Komponenten eine vollständige und umfangreiche Leuchte.

Die Vorteile des modularen Systems fürs Lichtmanagement liegen auf der Hand: Der Austausch der vorhandenen Infrastruktur erübrigt sich.

Die Modernisierung lässt sich ohne das Verlegen neuer Leitungen mit dem vorhandenen Schienensystem realisieren.

Die Firma LED Explorer aus Berchtesgaden bietet den Stromschienenstrahler Chamäleon in drei verschiedenen Gehäusefarben und vier verschiedenen Abstrahlwinkeln mit einer Casambi Steuerung an.

Eine perfekte Shopbeleuchtung mieten oder kaufen Sie bei LED Explorer, der Kunde wählt zwischen Licht-Miet-Konzepten für Galerien, Museen und Ausstellungsflächen.

Neben individuellen Offerten bietet das Unternehmen attraktive Pauschalangebote für LED im Miet- ABO.

Mieten Sie Ihre Ladenbeleuchtung, vermeiden Sie ein nicht zu unterschätzendes Investment in eine hochwertige Lichttechnik, die morgen überholt ist.

Darüber hinaus sind diese Kosten monatlich steuerlich absetzbar und schonen die Liquidität Ihres Unternehmens.

Der Kunde wählt bei Stromschienenstrahler Chamäleon zwischen Lichtleistung der Beleuchtung, Designs, Lichtfarbtemperatur und Lichtstärken.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Ladengeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels LED Stromschienenstrahler spezialisiert.

