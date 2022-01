Streamplify – Teile die Freude am Livestreaming!

Jetzt neu bei Caseking!

Berlin, 07.01.2022

Streamplify ist die neue erste Adresse für erschwingliche und hochwertige Livestreaming Produkte. Die Launch-Palette bietet alles Wichtige, um sofort in hoher Qualität mit dem Streamen starten zu können. Auch ohne bereits ein großes Budget zur Verfügung haben zu haben. Mit dabei ist die Streamplify CAM die gestochen scharfe Bilder in FullHD bei 60hz liefert und der passende Streamplify SCREEN LIFT Green Screen in 200 x 150 cm. Für die richtige Beleuchtung sorgen die Ring-Lichter Streamplify LIGHT 10 & 14. Und damit ihr nicht nur gut zu sehen, sondern auch jederzeit gut zu hören seid, gibt es das Streamplify MIC sowohl auf einem stabilen Tripod, als auch inklusive flexiblem Mikrofonarm.

Hinter Streamplify steht eine Gruppe erfahrener Gaming und PC-Hardware Profis mit bis zu 20 Jahren Erfahrung in der Branche. Nach über zwei Jahren Entwicklung, Tests und Revisionen mit Input von etablierten Streamern, Musikern, Video- und Fotoprofis, und einer Vielzahl anderer Content Creator ist das Launch Line-up jetzt reif fürs Rampenlicht.

Für jeden der komplett neu ins Thema einsteigen, oder sein bestehendes Streaming-Setup erweitern oder aufrüsten möchte, sind zum Marktstart die folgenden Produkte verfügbar. Mit den verfügbaren Bundles, lässt sich dabei noch zusätzlich sparen.

Das Streamplifiy Launch Line-up im Überblick:

-Streamplify CAM – ür einen glasklaren und flüssigen Stream sorgt die CAM mit 1080p Full HD und 60 Bildern pro Sekunde. Die Glaslinse hat einen eingebauten smarten Autofokus und Lichtverstärkung. Dazu kommen 90° Weitwinkel, Drehbarkeit um 360° ein praktischer Schiebeverschluss.

-Streamplify MIC TRIPOD & ARM – Ein handlich leichtes Mikrofon mit RGB Beleuchtung, entweder auf einem Tripod oder einem flexiblem Mikrofonarm. Das Mikro mit Nierencharakteristik erlaubt eine sample rate von 48khz/16bit, hat einen Knopf zur Stummschaltung und bietet zwei Wiedergabe-Modi: einen Podcast- und einen Gaming Modus. Mit integriertem Popschutz und Stoßdämpfer im Tripod.

-Streamplify LIGHT 10 & 14 – Beide bieten eine einstellbare Lichttemperatur, 10 Helligkeitsstufen und beiliegende Smartphone- und Kamerahalterungen. Die Ringlichter lassen sich per Fernbedienung steuern, die LIGHT 14 kabellos.

-Streamplify SCREEN LIFT – Der 150x 200 cm Green screen ist hydraulisch und verfügt über einrastfähige Rollen für maximale Flexibilität.

https://www.caseking.de/Streamplify-Teile-die-Freude-am-Livestreaming

Die Streamplify CAM kostet 59,90 Euro. Das kleinere Streamplify LIGHT 10 ist schon für 19,90 zu haben, der große Bruder LIGHT 14 für 69,90 Euro. Das Streamplify MIC mit Dreifuß kostet 54,90 Euro, die Variante inklusive Mikrofonarm 69,90 Euro. Das komplette Launch Line-up ist ab sofort lieferbar.

