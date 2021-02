Straßer Optik – Wir sehen uns

Unter dem Motto mehr als nur ein Sehtest, bietet Straßer Optik in Burghausen zusätzlich zur Sehstärkenmessung, einen Augengesundheitscheck mit Augendruckmessung, Screening und Tränenfilmanalyse an.

Exzellente Beratung und ein feines Gespür für Trends trifft bei Straßer Optik auf höchste handwerkliche Präzision.

Unter dem Motto mehr als nur ein Sehtest, bietet Straßer Optik in Burghausen zusätzlich zur Sehstärkenmessung, einen Augengesundheitscheck mit Augendruckmessung, Screening und Tränenfilmanalyse an. Somit wird der Sehtest zu Ihrer ganz persönlichen Sehanalyse.

Zusammen mit Ihnen erstellt Straßer Optik Ihr individuelles Sehprofil, hier werden Ihre Sehsituationen im Alltag, bei der Arbeit und in Ihrer Freizeit betrachtet und für die Empfehlung Ihrer Brillen oder Kontaktlinsen berücksichtigt.

So bekommen Sie genau die Brillen und Kontaktlinsen, die perfekt in Komfort, Stil und Funktionalität für Sie, in der hauseigenen Werkstatt, angefertigt werden.

Bei Straßer Optik arbeiten ausschließlich staatlich geprüfte Optiker und Augenoptikermeister, die Ihr Handwerk von der Pike auf gelernt haben:

Ulrike Straßer – Inhaberin und Augenoptikermeisterin – liebt die Vielseitigkeit ihres Berufs, daher ist Sie in der Beratung, Augenprüfung, Kontaktlinsen und Werkstatt gleichermaßen zuhause. Über 25 Jahre Berufserfahrung sind die Basis ihrer Souveränität. Eine gründliche und sehr traditionelle Ausbildung, Leitung bei einem kleinen Filialisten mit viel Verantwortung, ausgebildete Ästhetikstyleberaterin und dazu noch 10 Jahre Außendienst Tätigkeit bei anspruchsvollen Brillen- und Glasherstellern runden Ihre Berufserfahrung ab. Sie berät mit großer Kompetenz, stilsicher und vor allem mit einer positiven Grundeinstellung. Ihr großer Wunsch ist es, dass jeder Kunde mit einem Lächeln Straßer Optik verlässt.

Jenny Koerber – Augenoptikermeisterin – Ihre Beratungen sind liebevoll und intensiv. Selbstverständlich, souverän und charmant werden dabei fachliche Themen integriert, so dass fast von selbst eine harmonische und entspannte Stimmung entsteht. Sie hat einen klaren, eigenständigen Stil und ihre Begeisterung überträgt sie mit viel Herz und Verstand an Ihre Kunden. Ihr liebstes Betätigungsfeld sind Augenprüfungen und Beratungen für Groß und Klein.

Sie übernimmt Verantwortung: als stellvertretende Geschäftsleitung, kreative Dekorateurin und als Backqueen für unsere hoffentlich bald wieder möglichen Events.

Marijana Singer – Augenoptikerin – Mit einer besonders großen Portion guter Laune und kroatischen Wurzeln ist sie unsere lösungs-orientierte Alleskönnerin. Sie fuchst sich gerne in herausfordernde Reparaturen und ist besonders stark wenn es um Brillen- und Kontaktlinsenberatung geht. Sie findet auch bei schwierigen Sehsituationen eine praktikable Lösung für Ihre Kunden. Egal ob für die Freizeit, für den Sport oder für die Arbeit. Sie ist immer sportlich unterwegs, stolze Fußballer Mama und nimmt jede Aufgabe mit viel Hingabe an.

Lassen Sie sich begeistern.

Wir sehen uns…

… bei Straßer Optik – Ihr Optiker in Burghausen

