Straffungs-OP nach starker Gewichtsabnahme – Möglichkeiten der Plastischen Chirurgie

Bei Menschen mit starker Adipositas kann zur Gewichtsabnahme eine Magenverkleinerung in Frage kommen. Da die Nahrungsaufnahme durch die Magenverkleinerung begrenzt ist, kann der Betroffene in kurzer Zeit viel Gewicht verlieren.

Das Absaugen von Körperfett ist zum Abnehmen keine Behandlungsmöglichkeit bei Adipositas. Die Hautstraffung ist aber nach starker Gewichtsabnahme eine optimale chirurgische Maßnahme, um den Körper wieder zu formen. Mit der Fettabsaugung können lediglich bestimmte Körperstellen nachbehandelt werden, um auch hartnäckige Fettposter zu beseitigen. Durch die Hautstraffung können unschöne Hautfettschürzen beseitigt werden, die besonders an Bauch, Rücken, Oberschenkeln und Oberarmen auftreten.

Dr. Karl Schuhmann erklärt: “Die Hautstraffung wird in Vollnarkose durchgeführt. Der Eingriff dauert je nach Behandlungsumfang ca. 1-3 Stunden.” Spezialisierte Fachärzte führen die Hautstraffung mit äußerster Sensibilität und Präzision durch. “Im Anschluss erhalten Sie je nach Eingriff einen Spezialverband, der 12 Wochen getragen werden sollte.” so Dr. Karl Schuhmann.

Hautstraffungs-OPs sind auch miteinander kombinierbar, wenn nicht nur ein Körperteil betroffen ist. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten und lassen Sie sich beraten, welcher Eingriff für Sie persönlich am besten geeignet ist.

DAUER: Je nach Umfang der Operation ca. 1-3 Stunden

NARKOSE: Vollnarkose

KLINIKAUFENTHALT: 1-3 Tage

NACHBEHANDLUNG: Thrombose-Prophylaxe

FADENENTFERNUNG: nach 2-3 Wochen, Tragen eines Kompressionsmieders für ca. 12 Wochen

SPORT: Nach ca. 3 Monaten, Saunabesuche nach 1 Monat

GESELLSCHAFTS- UND ARBEITSFÄHIGKEIT: Nach ca. 3-4 Wochen

HALTBARKEIT: Dauerhaft bei gesunder Lebensweise

ENDGÜLTIGES OP-ERGEBNIS SICHTBAR: Nach 6 Monaten

