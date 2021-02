Ein persönlicher Ratgeber gegen das Stottern

Dieter Troll legt einen Ratgeber vor, den er eigentlich für sich selbst geschrieben hat. Denn er ist selbst Betroffener eines Leidens, das medizinisch als “Balbuties” bezeichnet wird und umgangssprachlich jedem als Stottern bekannt ist. Das Buch “Stottern: Lebensweg – Erfahrungen – Selbsterkenntnis” soll jedem, der unter dieser Sprachstörung leidet, Möglichkeiten und Hilfe aufzeigen, um besser mit dem Problem umgehen zu können. Denn ein Problem ist das Stottern für alle, die davon betroffen sind. Sämtliche Lebensbereiche, egal ob Ausbildung, Beruf, Freizeit, Freundschaft oder Partnerschaft, können davon beherrscht werden. Geschätzt 800.000 Menschen in Deutschland stottern, mehr Jungen und Männer als Mädchen und Frauen. Bei betroffenen Kindern verliert sich die Sprachstörung oft im Erwachsenenalter, viele leiden aber über die Kindheit und Jugend hinaus.

Stottern ist eine Sprechstörung, bei der die Sprache in ihrem Redefluss ständig unterbrochen wird und Laute, Silben oder ganze Wörter sich ständig zwanghaft wiederholen. Dieter Troll hat mithilfe der Individualpsychologie einen Weg gefunden, durch Erkennen der Ursache zu fließendem Sprechen zu finden. In seinem Ratgeber beschreibt er seine persönliche Erfahrung mit dem Ziel, andere Betroffene zu ermutigen, sich ebenfalls intensiv mit den Ursachen ihrer gestörten Sprach auseinanderzusetzen. In kurzen, gut verständlichen Kapiteln beleuchtet er das Phänomen dieser Sprachstörung und gibt Hilfe zur Selbsthilfe.

Dieter Troll besuchte eine Stottertherapie auf Basis der Individualpsychologie nach Alfred Adler. Er war vom Erfolg so überzeugt, dass er selbst eine Ausbildung zum individualpsychologischen Berater absolvierte. Sein fundiertes Wissen will er mit seinem Buch weitergeben. Der Autor ist sicher, dass das Erkennen der Ursachen, etwa Erlebnisse aus der Kindheit, bereits dazu beiträgt, mehr Sicherheit, Gelassenheit und Selbstzufriedenheit zu erlangen. So innerlich gestärkt kann sich ein ungestörter Redefluss entwickeln. Dieter Troll sagt: “Jeder, der stottert, kann auch fließend reden, sofern keine körperliche Beeinträchtigung vorliegt”. Der Autor ist Jahrgang 1943, arbeitete als Techniker für Maschinenbau, ist jetzt Rentner und lebt in Bayern.

Bibliografische Angaben:

Dieter Troll: Stottern

Herzsprung-Verlag GbR 2021

ISBN: 978-3-96074-452-8

Taschenbuch, 60 Seiten, 10 Euro – auch als E-Book erhältlich.

Das Buch kann über den Verlag, den gut sortierten Buchhandel und Amazon bezogen werden.

