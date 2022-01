Stiebel Eltron Österreich bietet klimafreundliche Wärmepumpen-Heizungen

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – www.stiebel-eltron.at – Innovation aus Tradition

Energieeffiziente Wärmepumpenheizungen in Österreich gesucht? – Stiebel Eltron Österreich bietet energiesparende Wärmepumpen-Heizungen (Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe) der allerneuesten Generation. Gas, Kohle und Öl gehören auch in Österreich der Vergangenheit an. Mithilfe einer hochinnovativen Wärmepumpenheizung von Stiebel Eltron Österreich wird sauberes und grünes Heizen zur Realität. Stiebel Eltron Wärmepumpen mit führender Energiespar-Technologie sorgen dafür, dass die Umwelt aktiv entlastet wird. Durch den gezielten Einsatz von Wärmepumpen in Privat- und Unternehmensobjekten in ganz Österreich können die zahlreichen Herausforderungen des Klimawandels aktiv angegangen werden. Wenn erneuerbare Energieformen (Sonne, Wind und Wasser) zum Einsatz gebracht werden, lässt sich mit den Wärmepumpen-Heizungen von Stiebel Eltron Österreich sorgar eine extrem hohe CO2-Reduktion erreichen. Die Zukunft des sauberen und grünen Heizens lässt sich damit schon heute erleben. Weiterführende Informationen zu Wärmepumpen in Österreich finden sich auch auf: stiebel-eltron.at

Über Stiebel Eltron Österreich:

STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Sortiment an innovativen Gesamtlösungen im Bereich „Erneuerbare Energien“ eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. www.stiebel-eltron.at – Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe – sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Anbietern von Produkten im Bereich erneuerbare Energien im Land.

Stiebel Eltron ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Elektroindustrie mit Firmenhauptsitz in Holzminden (Niedersachsen). Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, energieeffiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind klimafreundliche und innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung.

