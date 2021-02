Stibo Systems positioniert sich als Herausforderer im Gartner Magic Quadrant 2021 für Stammdatenmanagement-Lösungen

Stammdatenmanagement ist die Grundlage für erfolgreiche digitale Transformation, während die COVID-19-Pandemie branchenübergreifend höhere Anforderungen an Unternehmen stellt

Stibo Systems, ein weltweit führender Anbieter von Multidomain Stammdatenmanagement-Lösungen, wird im Gartner Magic Quadrant für Master Data Management Solutions 2021 (1) als Challenger (Herausforderer) positioniert.

Die Veröffentlichung des Analysten-Berichts kommt zu einer Zeit, in der laut Gartner “sieben von zehn Unternehmensführungen auf die COVID-19-Krise reagiert haben, indem sie digitale Geschäftsinitiativen initiert haben”. (2) Der Begleitkommentar zum neuen Magic Quadrant unterstreicht dies und kommt zu dem Schluss, dass “der Stammdatenmanagement-Markt sich weiterentwickelt und floriert, da Unternehmen versuchen, von den Wirtschaftschancen zu profitieren, die sich durch die Beherrschung ihrer wichtigsten Daten ergeben – besonders in Zeiten des Wandels”. Die Kunden von Stibo Systems, die die fortschrittliche Multidomain Stammdatenmanagement-Lösung des Unternehmens einsetzen, spiegeln diesen Trend zur verstärkten Fokussierung auf die digitale Transformation im vergangenen Jahr wider.

“Aus unserer Sicht ist unsere Anerkennung durch Gartner im diesjährigen Magic Quadrant für Master Data Management-Lösungen ein Beweis dafür, dass unsere Strategie erfolgreich ist, ein führender Multidomain Stammdatenmanagement-Anbieter zu werden und gleichzeitig unsere Position als einer der führenden Produktinformationsmanagement-Anbieter zu behaupten”, sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. “Wichtig ist, dass sich dieser Erfolg in den Ergebnissen und Leistungen unserer Kunden manifestiert, insbesondere während der COVID-19-Pandemie. Neue Kunden entscheiden sich zunehmend für unsere Multidomain-Lösungen, während zugleich mehr als 85 Prozent auch unser Software-as-a-Service-Angebot wählen, um ihre wirtschaftlichen Ziele zu erzielen. Dazu gehören die Beschleunigung der digitalen Transformation und die Verbesserung der Kundenerlebnisse. Der Aufwärtstrend spiegelt sich in einem ähnlichen Übergangsprozess bei bestehenden Kunden wider, von denen viele ihre Single-Domain-Verträge mit zusätzlichen Datendomänen in der Cloud ausbauen.”

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Gartner-Berichts gibt es unter www.stibosystems.com/gartner-magic-quadrant-in-mdm.

(1) Gartner, “Magic Quadrant for Master Data Management Solutions”, (Simon Walker, Sally Parker, Malcolm Hawker, Divya Radhakrishnan und Alan Dayley), 27. Januar 2021

(2) Gartner, “9 Agility Hacks to Accelerate Digital Business”, (Mary Mesaglio, Elise Olding, Kristin Moyer), 9. Dezember 2020

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung der Research-Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter www.stibosystems.com/de/

Kontakt

Stibo Systems GmbH

Volker Bitzer

Reeperbahn 1

20359 Hamburg

+49 (0) 40 523 89 6217

vobi@stibosystems.com

http://www.stibosystems.de