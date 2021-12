Stibo Systems positioniert sich als Challenger im neuen Gartner® Magic Quadrant™ 2021 für Stammdatenmanagement-Lösungen

Stibo Systems, ein weltweit führender Anbieter von Multidomain Stammdatenmanagement-Lösungen, wird im Gartner Magic Quadrant für Master Data Management Solutions Dezember 2021* als Challenger positioniert.

Laut Stibo Systems geht aus dem Bericht hervor, warum das Unternehmen außergewöhnlich stark in den Produkt- und Multidomain-Anwendungsbereichen bleibt. Auch wird festgestellt, dass Stibo Systems eine der größten Multidomain-Kundenzahlen der in diesem Magic Quadrant enthaltenen Anbieter aufweist. In allen Anwendungsfällen** konnte Stibo Systems die vergebene Punktzahl erhöhen – einschließlich im Bereich Multidomain.

„Die Anerkennung durch Gartner im neuesten Magic Quadrant für Stammdatenmanagement-Lösungen unterstreicht unseren Fokus, unseren Kunden durch den weiteren Ausbau unserer Multidomain-Fähigkeiten die nächste Stufe von Datendiensten zu bieten“, sagt Adrian Carr, CEO von Stibo Systems.

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Gartner-Berichts gibt es auf der Website von Stibo Systems.

*Gartner, „Magic Quadrant for Master Data Management Solutions“, (Simon Walker, Sally Parker, Malcolm Hawker und Alan Dayley), 6. Dezember 2021

**Gartner, „Critical Capabilities for Master Data Management Solutions“, (Malcolm Hawker, Simon Walker, Sally Parker), 7. Dezember 2021

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung der Research-Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Gartner Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.

