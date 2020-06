Stibo Systems beendet das Geschäftsjahr 19/20 mit gesteigertem Umsatz und Wachstum

Produktverbesserungen und neue Geschäftsmodelle Höhepunkte eines Jahrs des Wandels

Stibo Systems, weltweit führend darin, Unternehmen Transparenz in ihren Geschäftsprozessen durch Lösungen für ihre Stammdatenverwaltung (Master Data Management, MDM) zu bieten, gab heute ein Jahr des Wachstums der Lizenzumsätze im Geschäftsjahr 19/20 bekannt – um mehr als 15 % gegenüber dem Geschäftsjahr 18/19.

Das Wachstum spiegelt die beträchtlichen Investitionen von Stibo Systems in neue Geschäftsmodelle und fortschrittliche MDM-Technologie wider, durch die den Kunden eine größere Datentransparenz ermöglicht wurde. Während des Geschäftsjahrs 19/20 forcierte Stibo Systems den Übergang vom Verkauf unbefristeter, firmeninterner Lizenzen zu einem abonnementbasierten Lizenzmodell, das über Software as a Service (SaaS) bereitgestellt wird. Das Unternehmen verzeichnete auch einen Anstieg der Verkäufe von Multidomain-MDM-Lösungen, da die Kunden danach strebten, Informationsquellen wie Kunden-, Produkt-, Lieferanten- und Standortdaten in einer “einzigen Version der Wahrheit” zu konsolidieren.

Im Geschäftsjahr 19/20 stellte das Unternehmen die Software-Version 10.0 seiner integrierten Multidomain-MDM-Lösung vor. Zu den Verbesserungen in den Produktlinien von Stibo Systems gehörten ein mandantenfähiges SaaS mit einem direkten Migrationspfad für bestehende Kunden, ein besseres Benutzererlebnis (UX) mit einer hochmodernen digitalen Katalogfunktionalität für verbesserte Produktivität und ein Business-to-Business (B2B)-Kundenmanagement, das komplexe Geschäftsvorgänge einschließlich SAP S/4 HANA-Upgrades ermöglicht.

Aufgrund der Tatsache, dass die Kunden des Unternehmens etwas schneller als erwartet den Wandel von unbefristeten, firmeninternen Lizenzen zum abonnementbasierten Lizenzmodell vollzogen, und da gleichzeitig weiterhin hohe Investitionen in die Produktentwicklung getätigt wurden, verzeichnete Stibo Systems ein Defizit für das Jahr.

“Als ein Unternehmen einer im Privatbesitz befindlichen Stiftung verfügt Stibo Systems über die finanzielle Stärke, um den Markt anzuführen, und langfristig ist unser wachsender Kundenstamm eine Stärke. Das Unternehmen ist gut positioniert, um unsere Bemühungen darauf zu konzentrieren, das MDM-Spiel für unsere Kunden wirklich zu verändern, anstatt nur Aktionäre glücklich zu machen”, sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. “Die UX-Verbesserungen der Version 10.0 sind ein direktes Ergebnis des Engagements von Stibo Systems, den Bereich Forschung und Entwicklung mit 20 % unseres Jahresbudgets zu finanzieren. Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich MDM – kein Mitläufer – und jedes Produkt, das wir entwickeln, bringt uns unserem Ziel näher: Kunden dabei zu helfen, Datentransparenz so intuitiv wie möglich zu erreichen.”

Zu den Erfolgen von Stibo Systems im Geschäftsjahr 19/20 zählten neben den verbesserten Produkten auch die Erweiterung der Vor-Ort-Präsenz mit einer neuen Niederlassung in Indien und die Erweiterung des Kundenstamms, der mehr als 65 neue Kunden umfasst. Das Datenmanagement spielte für viele Kunden von Stibo Systems eine Schlüsselrolle – in einer Zeit, in der während der laufenden COVID-19-Pandemie Herausforderungen bewältigt werden mussten. MDM-Lösungen ermöglichten es vielen Unternehmen, ihre Digitalisierungsprojekte zu beschleunigen, sodass sie schnell Skaleneffekte erzielen und neue Abhol- und Lieferangebote in nur wenigen Wochen einführen konnten.

“Trotz COVID-19 investieren viele Kunden weiter in den globalen MDM-Markt, da die Digitalisierung ein Megatrend bleibt”, sagt Ejlersen. “Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen sind zunehmend auf Online-Interaktionen angewiesen – das heißt, die Daten müssen nicht nur relevant, sondern auch korrekt sein. MDM hat es unseren Kunden ermöglicht, ihre Kunden besser zu betreuen, da wir uns alle auf diese “neue Normalität” einstellen”, so Ejlersen.

Stibo Systems, das Master Data Management-Unternehmen, unterstützt den Erfolg seiner Kunden, indem es ihnen ermöglicht, ihre Geschäftsprozesse transparent darzustellen.

