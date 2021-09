Sternstunde für Rezepte

Gutes Essen liebt jeder, am besten gesund und unkompliziert. Noch besser ist es, wenn die Rezepte mit Zutaten erstellt sind, die jeder im Haus hat.

Das Buch „Pikant & Würzig – Deutsch-Ungarische Familienrezepte“ sowie „Grill-Koch-Buch – Lieblings-Rezepte für draußen“ laden zum leichten Kochvergnügen ein.

Neu gibt es eine Serie, in dem jedes der zwölf Sternzeichen seine Sternstunden erlebt. In den Büchern wurden auf der Grundlage der Eigenschaften der jeweiligen Sternzeichens persönlich abgestimmte Rezepte zusammengestellt. Den Anfang macht die Jungfrau.

„Sternzeichen Jungfrau – Rezepte für den ganzen Tag“

Ein Jahr wird in zwölf Abschnitte geteilt. Jeder Mensch ist einem der Sternzeichen geboren. Dein Sternzeichen ist Jungfrau. Es fällt in den Zeitraum vom 24. August bis zum 23. September.

Jungfrauen zeichnen sich durch Sensibilität und Feingefühl aus. Das führt zu genauer Planung eines jeden Vorhabens. Genauso wichtig ist der Jungfrau präzise Ordnung. Daher lebt sie nach dem Motto: „Ordnung ist das ganze Leben!“

Das Sternzeichen Jungfrau gehört zum Element Erde. Es bevorzugt Erdtöne. Lieblingston ist beige oder gelb in allen Nuancen. Diese Erdverbundenheit zeichnet die Essensvorlieben ebenfalls aus. Jungfrau-Geborene lieben unverfälschte Lebensmittel, wie sie die Natur schenkt.

Himbeeren, Blaubeeren, Walderdbeeren, Mirabellen oder Rhabarber sind hochbegehrt. Der absolute Liebling beim Gemüse ist die Kartoffel.

Was die Jungfrau sonst noch kulinarisch anziehend findet, wurde in diesem Buch auf der Grundlage der Eigenschaften zu persönlich abgestimmten Rezepten zusammengestellt. Das ergibt eine vielfältige, bunte Mischung mit manchen Überraschungen.

Guten Appetit!

Alle Bücher versprechen ein wirkliches Kochvergnügen.

www.Leseschau.de

Grillbuch: www.leseschau.de/174

Pikant & Würzig: www.leseschau.de/165

Sternzeichen Jungfrau: www.leseschau.de/212

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bücher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

