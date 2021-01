Steine zum Träumen – Ein Spiel mit der Fantasie

Pauline Schul werden in “Steine zum Träumen” auf eine fantasievolle Reise eingeladen.

Pauline Schul stellt den (jungen) Lesern in diesem Bild-intensiven Buch einige Fotos von Steinen vor, vor allem von Steinen, die Fossilien in sich tragen. Sie teilt die Geschichte von ihrem Opa und wie dieser ihr erklärte, woher die verschiedenen Markierungen in den Steinen kommen. Die Autorin teilt in diesem Buch Fotos von den Steinen, die ihr selbst besonders gut gefallen haben, und will damit auch die Fantasie der Betrachter anregen. Jeder der Steine hat seine eigene besondere Geschichte und ein unverwechselbares Gesicht.

Anhand von über 100 Farbfotos können sich die Leser des Bandes “Steine zum Träumen” von Pauline Schul auf eine fantasievolle Reise einlassen, die zu unzähligen Formen, ästhetische Farben und wundersamen Einschlüssen der uralten Steine führt, die an Flussufern überall zu finden sind. Ein Anhang zeigt dieselben Bilder mit farbigen Markierungen als Wegweiser zu den eigenen Stein-Interpretationen der jungen Autorin.

“Steine zum Träumen” von Pauline Schul ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18667-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

