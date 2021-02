STEEREON C20 & C25 – Hybrid aus E-Bike & E-Scooter

Das Kölner Start-Up STEEREON (PLEV Technologies GmbH) präsentiert seine neuen C-Modelle. Die Modellvarianten STEEREON C20 und C25 erweitern das Produktportfolio des Unternehmens und verstehen sich als Hybrid aus E-Bike und E-Scooter. Die neuen Fahrzeuge sind in über 30 verschiedenen Farben erhältlich. Innerhalb des Vorverkaufs (15.02. bis 15.03.2021) können Interessenten bis zu 500 EUR sparen. Die Auslieferung der C-Modelle beginnt im April 2021.

Die PLEV Technologies GmbH ist ein Spin-Off der TH-Köln, welches die Vision hat mittels eigens gestalteter, innovativer Personal Light Electric Vehicles (PLEV) die urbane Mobilität der Zukunft aktiv und nachhaltig mitzugestalten. STEEREON ( www.steereon.com) ist eine Marke der jungen Gesellschaft, welche sich langfristig als Premium Hersteller im Bereich faltbarer Mikromobilitätskonzepte positionieren möchte.

Neben den bereits erhältlichen STEEREON S-Modellen (S20 & S25), welche durch die patentierte Allradlenkung die wohl sportlichsten E-Scooter am Markt darstellen, bietet das Kölner Startup mit den neuen C-Modellen (C20 & C25) von nun an auch besonders komfortable E-Scooter an. Große Laufräder und Luftreifen, gepaart mit einem langen Radstand und einer optionalen gefederten Sattelstütze, bieten herausragenden Fahrkomfort, selbst auf unebenem Terrain. Das Fahrverhalten lässt sich direkt mit dem Fahrrad vergleichen, wodurch sich die STEEREON C-Modelle deutlich von handelsüblichen E-Scootern absetzen.

Zudem verfügen die STEEREON C-Modelle über einen innovativen Faltmechanismus, der es ermöglicht das Fahrzeug innerhalb weniger Sekunden zu falten. Gefaltet lassen sich diese sogar in einem Smart-Kofferraum verstauen, ohne dabei Sitze umklappen zu müssen. Der entnehmbare Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 50 km und erlaubt das Laden auch außerhalb des Fahrzeugs. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt je nach Variante 20 oder 25 km/h. Abhängig vom jeweiligen ÖPNV-Anbieter können die Fahrzeuge kostenlos im öffentlichen Nahverkehr transportiert werden. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 130 kg, die maximale Steigfähigkeit liegt dank des kraftvollen 500 Watt Motors bei bis zu 25%.

Die STEEREON Modelle C20 (Stehfahrzeug) und C25 (Sitzfahrzeug) wurden in Köln entwickelt, werden dort in Handarbeit gefertigt und werden ab April 2021 ausgeliefert. Das Modell C20 (ohne Sitz) ist als Elektrokleinstfahrzeug genehmigt und darf auf Straßen und Fahrradwegen genutzt werden, eine Helmpflicht besteht nicht. Das Modell C25 (mit Sitz) ist als Kleinkraftrad genehmigt und damit rechtlich einem Mofa gleichgesetzt. Er darf auf der Straße, auf “Mofa-frei” gekennzeichneten Fahrradwegen innerorts und generell auf Fahrradwegen außerorts gefahren werden. Interessierte können noch bis zum 15.03.2021 unter www.steereon.com am Vorverkauf teilnehmen und bis zu 500 EUR Rabatt sichern (VKP inklusive Rabatt:

2.799 EUR). Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Mehr Informationen auf www.steereon.com

Die PLEV Technologies GmbH ist ein Spin-Off der TH-Köln, welches die Vision hat mittels eigens gestalteter, innovativer Personal Light Electric Vehicles (PLEV) die urbane Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten. STEEREON ( www.steereon.com) ist eine Marke der jungen Gesellschaft. Seit Juli 2020 sind die E-Scooter aus Köln am Markt erhältlich.

