Startschuss für den Bau des EUREF-Campus in Düsseldorf gefallen

Schneider Electric verlegt seinen deutschen Hauptsitz in den innovativen Gebäudekomplex

Erster Spatenstich für einen zukunftsweisenden Campus: Am 26. August läuteten unter anderem Reinhard Müller, Vorstandsvorsitzender der EUREF AG, Daniel Rook, HR Vice President bei Schneider Electric DACH und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Bauphase des neuen EUREF Campus in Düsseldorf ein. In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens wird ein attraktives Umfeld für Unternehmen, Start-ups und wissenschaftliche Einrichtungen geschaffen – und das auf einer gesamten Mietfläche von rund 40.000 m2. Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. Ankermieter des Areals für insgesamt 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Tech-Konzern Schneider Electric.

Klimafreundlicher Zukunftsort mit Modellcharakter

Ebenso wie der bereits 2008 in Berlin entstandene EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg genügt auch das neue Areal in Düsseldorf höchsten Ansprüchen in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz. Besonders bemerkenswert: Gleich von Anfang an wird der neue Campus die von der Bundesregierung gesteckten CO2-Klimaschutzziele für 2045 erfüllen. Möglich wird das sowohl durch die Umsetzung modernster Architekturansätze als auch durch die Einbindung von erneuerbaren Energieträgern und neuartigen Energiespeichern in ein digitales Microgrid. Ähnlich wie in Berlin soll auch in Düsseldorf mithilfe dieses Microgrid-Ansatzes ein bedarfsgerechtes und intelligentes Management von Energieflüssen ermöglicht werden. Auf diese Weise entsteht zwischen Flughafen, A44 und Lichtenbroicher Baggersee ein Zukunftsort, der gerade vor dem Hintergrund des europäischen Green Deal und der sogenannten Renovierungswelle ausgesprochenen Modellcharakter besitzt.

Neuer Hauptsitz für Schneider Electric

Mit 4,5 Hektar ist das Areal in Düsseldorf etwas kleiner als die Fläche in Berlin und besteht aus zwei großen Gebäudekomplexen. Ankermieter Schneider Electric wird darin seinen neuen Deutschland-Hauptsitz einrichten und mit rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem nahegelegenen Ratingen nach Düsseldorf umziehen.

Daniel Rook, Personalvorstand Deutschland, Schweiz und Österreich bei Schneider Electric unterstreicht die Bedeutung des neuen Innovationscampus für den Tech-Konzern: „Wir sind sicher, dass uns der EUREF-Campus Düsseldorf, auch aus Mitarbeitersicht, ein inspirierendes Umfeld bieten wird. Hier können Unternehmen und Wissenschaft, unterstützt durch die Politik, innovative Lösungen für die drängenden Fragen der Zukunft entwickeln. Insbesondere eine klimafreundliche Energieversorgung sowie smarte Mobilitätskonzepte stehen dabei im Fokus. Schneider Electric wird den Campus zudem zum intensiven Austausch mit Start-ups und Partnern nutzen. Als Baustein unserer digitalen Transformation wird das moderne Areal nicht nur nationale und internationale Nachwuchskräfte anziehen, wir werden von hier aus auch eng mit den Universitäten in der Region zusammenarbeiten. Unsere Mitarbeiter erwartet ein attraktives und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld. Hohe Flexibilität, intensive Kommunikation und Spaß bei der Arbeit, all das werden wir mit einem besonderen Spirit auf dem neuen Campus in Düsseldorf bieten.“

