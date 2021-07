Start-up-Unternehmen Glovo wählt die digitalen Sprachlösungen von Orange Business Services zur weltweiten Optimierung von Kundenerfahrungen

Die digitale Sprach- und Contact-Center-Lösung von Orange ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 40 Prozent im Bereich Customer Experience

Glovo, ein Lieferservice-Start-up mit Hauptsitz im spanischen Barcelona, hat sich für den Einsatz digitaler Sprachlösungen von Orange Business Services entschieden. Ziel des Unternehmens ist es, seine globalen Wachstumspläne mit einer breiten Palette an Contact Center- und Telefonie-Services voranzutreiben.

Bereits kurz nach der Gründung und dem Einsatz in einigen spanischen Städten, konnte Glovo schnell und erfolgreich expandieren. Derzeit ist das Unternehmen in 20 europäischen Ländern sowie in Afrika tätig. Das Geschäftsmodell von Glovo verspricht einen einfachen Zugang zu Produkten des täglichen Lebens innerhalb von 30 Minuten nach der Bestellung via mobile App – ob Essen zum Mitnehmen, Lebensmittel oder Medikamente.

Um die ursprüngliche Plattform des Start-ups auch für den internationalen Betrieb und das weitere Wachstum zu skalieren, entschied sich Glovo für die vollständig cloudbasierten digitalen Sprachdienste von Orange. Diese ermöglichen die problemlose Bereitstellung von weltweiten Telefondiensten und gewährleisten eine optimale Gesprächsqualität, während gleichzeitig die lokalen Anforderungen der jeweiligen Länder berücksichtigt werden.

Globale Vernetzung

Orange Business Services verwaltet die internationale Anruferfassung für Händler und den Kundensupport für Glovo mittels Contact Center Access. Die Plattform bietet verschiedene Arten von Rufnummern wie beispielsweise gebührenfreie Nummern, Call Connect sowie Routing ohne technische oder regulatorische Einschränkungen in mehr als 150 Ländern und Regionen. Die Abrechnung erfolgt sowohl auf lokaler als auch auf zentraler Ebene, sodass Glovo seine Ressourcen effizienter verwalten kann.

Business Talk von Orange ermöglicht es Glovo, seine Telekommunikationskosten zu optimieren, mehrere lokale Anbieter zu ersetzen und Dienste in neuen Ländern schnell einzuführen. Über das Self-Care-Portal kann das Unternehmen Aufträge erteilen sowie Sprachstandorte und damit verbundene Optionen in Echtzeit konfigurieren und verwalten. Das Portal bietet zudem einen umfassenden Überblick über die Nutzung.

Zudem wurden für Glovo zwei SIP-Trunks implementiert. Diese ermöglichen es, die mehr als eine Millionen Anrufe pro Monat zu verwalten und dabei Traffic- und Zugangskosten zu sparen. Zudem bieten die SIP-Trunks eine hohe Bedienerfreundlichkeit durch die Möglichkeit zur Skalierung, der nahtlosen Integration der Multichannel-Kommunikation und Gewährleistung der Ausfallsicherheit.

„Unsere Partnerschaft mit Orange Business Services unterstützt unsere rasante Wachstumsstrategie. Sie ermöglicht uns, neue Länder und Städte schnell an Bord zu bringen, das gesamte Management zu vereinfachen und die Kosten zu senken. Die Lösung wurde innerhalb von vier Monaten geliefert und wir sind sehr zufrieden damit. Als erstes Ergebnis sehen wir Einsparungen von bis zu 40 Prozent bei unserem gesamten Telefonbudget“, so Ludovic Magnier, Customer Service Platforms Manager, Glovo.

„Es ist spannend mit innovativen Start-up-Unternehmen wie Glovo zusammenzuarbeiten. Die umfangreichen Möglichkeiten unserer digitalen Sprachtools gepaart mit unserer globalen Reichweite, Agilität und Expertise unterstützen das Unternehmen dabei, ein wichtiger internationaler Anbieter zu werden“, ergänzt Nemo Verbist, Senior Vice President, Europe, Orange Business Services.

Über Glovo

Glovo ist eine bahnbrechende Multi-Kategorie-Liefer-App und eine der weltweit führenden Lieferplattformen. Sie wurde 2015 in Barcelona gegründet und ist in Südeuropa und EEMEA tätig. Die App verbindet Nutzer mit Restaurants, Lebensmittelketten, Apotheken und Einzelhandelsgeschäften und beinhaltet auch eine „Alles“-Kategorie, die es Nutzern ermöglicht, alles zu bestellen, was sie in ihrer Stadt wünschen.

Weitere Informationen über Glovo finden Sie hier: https://about.glovoapp.com/en/

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 28.500 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42,3 Milliarden Euro im Jahr 2020 und 259 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan „Engage 2025“ vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

