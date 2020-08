Start-up koenig.solutions etabliert sich im SAP-Markt

Walldorf, 5. August 2020 – Die koenig.solutions GmbH weist seit ihrer Gründung ein dynamisches Wachstum aus. Jetzt feiert das Start-up sein dreijähriges Bestehen und hat sich damit erfolgreich im SAP-Beratungsmarkt etabliert. Und auch trotz der aktuellen Corona-Situation plant die Unternehmens- und IT-Beratung weiter zu wachsen.

“Mein Bruder und ich haben uns im Privatleben immer wieder über unsere aktuellen Projekte in der SAP-Beratung ausgetauscht. Dabei haben wir gemerkt, dass wir uns gut ergänzen und zusammenarbeiten wollen. Gesagt, getan – und so haben wir einfach unser eigenes Beratungsunternehmen gegründet”, erläutert SAP-Berater Gottlieb König den Weg zur Unternehmensgründung.

Im Jahr 2017 war es dann soweit. Die beiden Brüder Artjom und Gottlieb König starteten die Unternehmens- und IT-Beratung koenig.solutions GmbH. Artjom König dazu: “Die meisten SAP-Beratungen wurden in der New Economy Mitte der 90er bis kurz nach dem Jahrtausendwechsel gegründet. Heute gibt es immer weniger Neugründungen in der SAP-Welt. Das war uns gar nicht so bewusst.”

Das Start-up schrieb sofort “schwarze Zahlen”. Und die Auftragslage verbesserte sich auch ständig. Zum einen konnte koenig.solutions in der Energiewirtschaft eigene Kunden und Projekte gewinnen, zum anderen wurden die Partnerbeziehungen ausgebaut und mit diesen neue Projekte generiert. Aktuell kooperieren die SAP-Experten mit Bittner+Krull Softwaresysteme, cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung, m2g-Consult, Natuvion, phi-Consulting, prego services und UTILIGENCE.

So stellten sich auch die Ergebnisse schnell ein. Bereits im zweiten Jahr erzielte koenig.solutions über 1 Million Euro Umsatz. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 15 Mitarbeiter. “Und auch die Corona-Situation haben wir ausgezeichnet gemeistert. Schon nach wenigen Monaten lief unser Tagesgeschäft mehr oder weniger wieder normal weiter. Nur der Vertrieb läuft jetzt eben remote”, erklärt Artjom König.

Zwar hätten einige Kunden Projekte geschoben, koenig.solutions gelang es aber, diese durch neue Projekte zu kompensieren. Aus diesem Grund planen die beiden Geschäftsführer auch, an den Planungen für das aktuelle Jahr festzuhalten. Das Unternehmen visiert in 2020 einen Umsatz von ca. 2,5 Mio. Euro an.

koenig.solutions ist ausschließlich im Umfeld von SAP-Lösungen tätig. Zu den Beratungsschwerpunkten zählen die Branchenlösung SAP for Utilities, Analytics, System-Transformation sowie SAP Information Lifecycle Management (ILM). Die Dienstleistungen bieten die SAP-Experten entlang der Wertschöpfungskette – von der SAP-Beratung über die Projektleitung bis zur Entwicklung. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Innovation, Kundenfokus und Qualität.

“Wir feiern in diesem Jahr unser dreijähriges Bestehen. Diese “Lederhochzeit” feiern wir entsprechend der aktuellen Situation und setzen uns schnell wieder daran, unser dynamisches Unternehmenswachstum fortzuschreiben”, so die beiden Gründer Artjom und Gottlieb König zum dreijährigen Jubiläum.

Die koenig.solutions GmbH ist eine Unternehmens- und IT-Beratung aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Zu den Beratungsschwerpunkten zählen die Branchenlösung SAP for Utilities, Analytics, System-Transformation sowie SAP Information Lifecycle Management (ILM). Die Dienstleistungen bieten die SAP-Experten entlang der Wertschöpfungskette – von der SAP-Beratung über die Projektleitung bis zur Projekt- und Produktentwicklung. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Innovation, Kundenfokus und Qualität. Die koenig.solutions GmbH wurde im Juli 2017 gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Start-up-Unternehmen 15 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.koenig.solutions oder auf Social Media: Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing und YouTube.

