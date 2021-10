Start am 14. Oktober: 10-Wochen-Sinnspiration

Praxistaugliche Denkansätze für die Arbeitswelt von morgen

Gerade in der aktuellen Zeit ist das Mindset enorm wichtig. Lassen wir uns von den „Umständen“ bestimmen? Oder machen wir unser „Ding“? Aber: Wundermittel gibt es nicht! Wir müssen unsere persönlichen Wunder schon selber erschaffen. Durch unser Handeln, unseren Fokus und mit der richtigen inneren Einstellung.

An Wunder zu glauben schadet nicht!

Anders sieht es aus, wenn wir auf Wunder hoffen oder sie gar erwarten, ohne selbst etwas zu tun. Wir können nur etwas an unserem Leben verändern, wenn wir etwas in unserem Leben verändern. Klingt einfach? Ist es aber meist nicht! Die meisten Menschen scheitern an der konsequenten Umsetzung. Diese gelingt nur dann, wenn wir wissen, warum wir etwas tun (Sinn). Haben wir das richtige Mindset, sehen wir klarer. Kommunizieren wir auch noch besser, erhöhen wir unsere Wirkung noch einmal deutlich. Dann sind wir im Privat- und Arbeitsleben erfolgreich – ein Vorbild für unser Umfeld und für unsere Kinder.

„Viele Menschen wünschen sich, dass die eigenen Probleme von anderen Menschen „gelöst“ werden. Natürlich ohne Anstrengung“, weiß Stefan Dudas, Business-Experte für Sinngebung. „Oder man gibt die Verantwortung gleich ganz ab und findet einen „Schuldigen“: Die Eltern, die Politik, die Umstände, die Wirtschaftslage, der übergroße Konkurrent oder was auch immer. Dann kann man sich als Opfer der Umstände getrost zurücklehnen. Genau dann funktionieren die Versprechen der schnell-zu-irgendwas Experten, ohne eigenen Einsatz und ohne Vorwissen. Träume verkaufen sich am besten. Aber wie es bei Träumen so ist, wacht man irgendwann auf.“

Ein neues Leben voller Klarheit und Sinn

Inspirierende Impulse, neues Wissen und Praxistipps für nachhaltige Veränderungen bietet das 10-Wochen-Sinnspiration-Programm. Live-Online-Lektionen, Reflexionsblätter sowie regelmäßiger Austausch und Motivation helfen bei der Umsetzung und beim Start in ein neues Leben voller Klarheit und Sinn. Die Inhalte und Themen im Detail: Sinn & Werte, Kommunikation, Personal Branding, Mindset, Leadership, Inspiration, Neuromarketing, Motivation, Wachstum. Mehr dazu und los geht“s unter https://www.stefandudas.com/10-Wochen-Programm/

Stefan Dudas ist Leadership-Experte für Sinngebung. Der Keynote-Speaker und Autor „VOLL SINN – Nur was Sinn macht, kann uns erfüllen“ legt humorvoll und tiefsinnig das Fundament für neue Denk-Ansätze. Sein System für sinnbasiertes Management vermittelt Sinnhaftigkeit in Führung, Kommunika-tion sowie Motivation.

