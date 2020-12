Starnberger Softwarehersteller feiert 10jähriges Bestehen seiner italienischen Niederlassung

estos Italia SRL vermarktet die Softwareprodukte für Unified Communications im gesamten Mittelmeerraum und weltweit

Starnberg, 8. Dezember 2020

10 Jahre estos in Italien – der Starnberger Softwarehersteller feiert seine erste Auslandsniederlassung. Von Udine aus vermarktet er seine Produkte im gesamten Mittelmeerraum und weltweit mit Erfolg: Das Team der estos Italia SRL betreut insgesamt 60 estos Partner, zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Elica Spa oder die Unionbau.

Im November 2010 gründete Florian Bock, Geschäftsführer der estos GmbH und Mitglied des Verwaltungsrates der estos Italia SRL, gemeinsam mit Alessandro Parisi, Geschäftsführer der estos Italia SRL, die Niederlassung in Udine: “Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen”, erinnert sich Florian Bock. “Unser Plan, die estos Produkte durch eine regionale Präsenz besser im Markt zu platzieren, ist aufgegangen.” “Um erfolgreich zu sein ist es wichtig, die Partner und Kunden im gesamten Verkaufsprozess, von der Kundenberatung über die Kundengewinnung bis hin zur langfristigen Kundenbindung, zu unterstützen”, ergänzt Alessandro Parisi.

Die Niederlassung in Italien vermarktet die komplette Unified Communications, CTI und Unified Messaging Produktpalette: Mit ProCall Enterprise bietet estos Unified Communications und CTI – Unternehmen verbessern damit ihre interne und externe Kommunikation. Die Mitarbeiter können effizienter arbeiten und somit die Zufriedenheit ihrer Kunden erhöhen. Die Unified Messaging Software ixi-UMS vereint die Dienste für Fax, Voice-Mail und SMS unter einer einheitlichen Oberfläche, dem gewohnten E-Mail Client. Hier verwalten, bearbeiten, versenden und empfangen die Benutzer alle Nachrichten. Mobil unterwegs können sie mit Smartphone, Tablet oder PC auf den Posteingang zugreifen.

Mehr Informationen unter www.estos.de und www.estos.it

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

