Starke Teamentwicklung für mehr Erfolg in Unternehmen

Frank Peters begleitet Teams zu gestärkter Teamdynamik, um Unternehmensziele schneller, effizienter und motivierter erreichen

Ergebnisse bleiben hinter den Erwartungen, Ziele werden verfehlt, Timings nicht gehalten – keine Seltenheit in Teams deutscher Unternehmen. “Wer das in seinem Unternehmen bemerkt, kann sich sicher sein, dass im Team etwas nicht stimmt”, so Frank Peters, Teamcoach aus Köln. Sobald zwischen den Teammitgliedern kein Miteinander herrscht, bleibt direkt auch der Spaß an der Arbeit aus – und damit der Erfolg des Unternehmens.

Mit Trainings und Workshops rückt Peters diesen Problemen auf den Leib, damit eine neue Teamdynamik entsteht, die die Kommunikation belebt, das Miteinander stärkt und Vertrauen neu aufbaut. “Vertrauen ist die Basis für Hochleistungsteams, Menschen brauchen Vertrauen um Verständnis und Wertschätzung geben zu können”. Diese Herangehensweise ist somit nicht nur eine Stärkung des ganzen Teams, sondern für jeden einzelnen. Auf diese Weise entsteht echter Zusammenhalt.

Als ehemalige Führungskraft kennt Peters deren Herausforderungen. “Einerseits hat man die Verantwortung der Teamleistung zu tragen, andererseits muss man für Motivation im Team sorgen”, ein Spagat, der nicht immer gelingt. Sich Unterstützung zu holen, kann in Schieflage geratene Teams wieder neu zusammenschweißen. Peters setzt dabei auf individuell auf die Unternehmen und deren Teams zugeschnittene Lösungen, um die Eigenverantwortung zu steigern und den persönlichen Kontakt untereinander zu verbessern.

Seine Leistungen bietet Peters gerade zu dieser Zeit auch online an. “Remote Teambuilding ist essenziell geworden, seitdem so viele Teams gezwungenermaßen an unterschiedlichen Orten arbeiten”, weiß Peters. Dass der persönliche Kontakt derzeit ausbleibt, drückt auf die Teamleistung. Um neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, arbeitet Peters mit Teams und Führungskräften eng zusammen. So werden Verbindungen nicht nur aufrechterhalten, sondern nachhaltig gestärkt.

Mehr Informationen und Kontakt zu Frank Peters – PowerTeams – gibt es hier: https://www.frank-peters.de/

Frank Peters – PowerTeams

Ausbleibende Ergebnisse, Unruhe untereinander und schlechte Stimmung – Frank Peters hat es sich als Teamschweißer und Teammacher zur Aufgabe gemacht, Teams wieder zu Höchstleistung zu führen.

Der Teamcoach unterstützt bestehende Teams, Teams, die gerade entstehen sowie Teams, die unter Remote-Bedingungen miteinander funktionieren müssen. Die ehemalige Führungskraft weiß genau, welcher Druck auf Teams lastet und kennt die Herausforderungen aus eigener Erfahrung. Mit individuell auf die jeweiligen Teams zugeschnittenen Konzepten schafft er Vertrauen untereinander, damit ein neues Miteinander möglich wird.

Kontakt

Frank Peters – PowerTeams

Frank Peters

Remigiusstr. 41-43

50937 Köln

+49 221 20460821

fp@frank-peters.de

https://www.frank-peters.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.