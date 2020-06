Starke Partnerschaften: Cherwell auf Wachstumskurs

München, 23.06.2020 – Cherwell Software, ein führender Anbieter von Enterprise-Service-Management (ESM)-Lösungen und die MAXXYS AG gehen gemeinsame Wege, um ihren Kunden mehr Know-how, Service und Flexibilität anbieten zu können. Als offizieller Reseller und Service Partner vertreibt MAXXYS die Lösungen von Cherwell und bietet den gemeinsamen Kunden passende Beratungsleistungen sowie individuelle Workshops und Produktschulungen an. Darüber hinaus hat Cherwell die LeanIT Ltd. zum Elite-Partner ernannt.

Gemeinsam mit MAXXYS für eine intelligente Prozessautomatisierung

Die MAXXYS AG steht für mehr als 15-jährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich IT Software Systemintegration. Das Portfolio des Unternehmens aus dem hessischen Butzbach umfasst neben IT Service Management auch Endpoint Management, Infrastructure Management, Lizenzmanagement, Security und Support. Zu ihren Kunden zählen mittlere und größere Unternehmen aus Industrie und Handel, sowie Banken, Versicherungen und öffentliche Verwaltungen. Diesen bietet MAXXYS passende Lösungen führender Hersteller – nun auch von Cherwell.

Die Partnerschaft zwischen Cherwell und MAXXYS baut auf dem Bestreben auf, Unternehmen bei der digitalen Transformation – insbesondere bei der intelligenten Automatisierung von Prozessen und der Verbesserung der Benutzererfahrung für Mitarbeiter und Kunden – bestmöglich zu unterstützen. Derzeit zählt dazu auch ein effizientes Management von Mitarbeitern im Homeoffice. Dabei werden etwa durch den Einsatz eines Service-Desks die IT-Abteilung entlastet und Dienst- und Supportkosten gesenkt.

Mit der No-Code-Plattform von Cherwell hat MAXXYS nun eine leistungsstarke Lösung für sämtliche servicerelevanten IT-Prozesse in Unternehmen im Portfolio. Bernhard Bock, Geschäftsführer der MAXXYS AG, erklärt: “Unser Antrieb ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und ihnen digitale Werkzeuge anzubieten, mit welchen sie sich besser auf die Kernaufgaben ihres Geschäfts fokussieren können. Wir sind sicher, dass unsere gemeinsamen Kunden sehr von den Synergien unserer Partnerschaft profitieren werden.”

“Die Kooperation schafft für beide Partner eine echte Win-Win-Situation. Wir gewinnen einen sehr erfahrenen und in Hessen fest verwurzelten Partner, die MAXXYS AG kann durch unsere No-Code-Lösung noch besser auf verschiedenste Kundenanforderungen wie etwa eine Erhöhung der Self-Service-Quote oder eine bessere Skalierbarkeit der Plattform eingehen – gerade in der aktuellen Krisenzeit, in der diese Anforderungen einem ständigen Wandel unterworfen sind”, sagt Ralf Lommel, Area Director DACH/EE & Benelux bei Cherwell. “Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.”

Cherwell treibt mit LeanIT die Expansion in Südeuropa voran

Zudem hat Cherwell die LeanIT Ltd., einen Value Added Distributor von Software und den damit verbundenen Dienstleistungen mit Hauptsitz in Zypern, zum Elite-Partner ernannt. Dieser Status ermöglicht unter anderem Zugang zu technischer Beratung und Sales Alignment und bietet dem Partner darüber hinaus finanzielle Anreize. Die Zusammenarbeit mit LeanIT, die über zahlreiche Kunden in Griechenland und weiteren Ländern Südeuropas verfügen, ist ein wichtiger Teil von Cherwells vertrieblicher Expansionsstrategie in dieser Region.

Über Cherwell:

Cherwell Software ist einer der führenden Anbieter von Enterprise Service Management-Software. Die Lösungen von Cherwell ermöglichen eine flexible Verwaltung und Automatisierung geschäftskritischer Services. So können Unternehmen etwa IT Self-Service-Portale oder Geschäftsprozesse wie das Mitarbeiter-Onboarding selbständig an die Bedürfnisse einzelner Abteilungen anpassen. Die Zusammenführung von Services auf eine einzige Low-Code-Plattform sowie eine kürzere Time-to-Value sparen Kosten und erhöhen die Mitarbeiterproduktivität. Zu den Kunden von Cherwell zählen etwa die HeidelbergCement AG, die Flughafen München GmbH und die Deutsche Bahn-Tochter Arriva PLC. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Colorado Springs (USA) verfügt über Büros in Deutschland, Großbritannien und Australien. Weltweit beschäftigt Cherwell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.cherwell.com

