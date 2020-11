Stark Soul bietet hochwertige Fitness-Accessoires jetzt auch im eignen Shop an

Derenburg – Die trendigen und hochwertigen Kleidungsstücke und Accessoires von Stark Soul haben inzwischen viele treue Fans gefunden.

Für den Einkauf mussten die Kunden jedoch bisher den Umweg über die eBay-Plattform oder Amazon nehmen. Doch damit ist jetzt Schluss! Ab sofort betreibt Stark Soul einen eigenen Onlineshop, der alle Produkte unter einem Dach vereint. Für die Kunden sind damit viele Vorteile verbunden, die wir Ihnen hier etwas näher vorstellen möchten. Und natürlich gehen wir auch auf den Hintergrund des Unternehmens und der bekannten Marke ein.

Was bietet der Stark Soul Onlineshop?

Das gesamte Sortiment von Stark Soul im Überblick und direkt bequem bestellen – im neuen Shop kein Problem! Alles ist übersichtlich und selbsterklärend gestaltet, somit findet sich jeder sofort zurecht. Angeboten werden jeweils für Damen und Herren: Sockswear (das Kernprodukt von Stark Soul), Boxershorts, Funktionskleidung, Shirts, Casual Wear sowie diverse Accessoires für verschiedene Sportarten.

Die klaren Stärken der Produkte von Stark Soul liegen in der hohen Qualität und der uneingeschränkten Funktionalität. Detailverliebtheit und Qualitätsbewusstsein sind die Schlüsselfaktoren, die das Sortiment des jungen Unternehmens auszeichnen. Alle Produkte werden am deutschen Heimatstandort entwickelt und in ausgewählten Produktionsstätten in der gesamten Welt unter strengen Auflagen hergestellt. Sie stellen eine perfekte Kombination aus Funktionalität und modernem, praxisgerechten Design dar.

Das übergeordnete Ziel: Die Leistungen von Profi- und Hobbysportlern durch perfekt für Ihre Sportart zugeschnittene Produkte nachhaltig zu verbessern. Dazu setzt Stark Soul ausschließlich modernste Technologien und Materialien ein, die auch höchste Anforderungen erfüllen.

Die Markenbotschafter von Stark Soul

Mittlerweile können die hochwertigen und funktionalen Accessoires von Stark Soul auch diverse Profisportler und Semi-Profis begeistern. Mit der Zeit sind daraus entsprechende Kooperationen entstanden. Folgende Markenbotschafter stehen heute für das Unternehmen Stark Soul und seine innovativen Produkte:

Sven Wies, Profi-Triathlet

Max Appel, Ruderer

Nadja Flemming, Snowboarderin

Ricardo Espino Lopez, Breakdancer

Alexander Rigas, Boxer

Jordan Hugo, Downhillbiker

Interessierte Leser können sich im Onlineshop von Stark Soul in der Rubrik “Stories” über die Aktivitäten der Markenbotschafter (genannt “Ambassadors”) informieren und deren Einsätze bei verschiedenen Sportveranstaltungen hautnah verfolgen.

Jetzt Kundenvorteile nutzen!

Stark Soul bietet seinen Kunden zahlreiche Vorteile beim Online-Einkauf. So bietet das Unternehmen generell einen kostenlosen Versand an, unabhängig vom Bestellwert. Zudem legt Stark Soul großen Wert auf einen schnellen Versand, in der Regel wird die bestellte Ware innerhalb von 24 Stunden an den Versanddienstleister übergeben. So kann sich der Kunde schnell über seine bestellten Produkte freuen. Eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie rundet den perfekten Kundenservice ab.

Über Stark Soul

Stark Soul ist ein junges Unternehmen aus dem Harz und hat sich auf Sports- und Activewear für bewegungsfreudige, aktive Menschen spezialisiert. Die Unternehmensmaxime folgt der Vision, mit hochwertigen und sorgfältig entwickelten Produkten die Kombination aus Sport und Erholung auf ein neues Level zu bringen. Auch das Design wird hierbei selbstverständlich nicht vernachlässigt – mit Stark Soul sind Sie sowohl beim Sport als auch in Ruhephasen immer perfekt angezogen!

Der Onlineshop von Stark Soul findet sich ab sofort unter der Webadresse www.starksoul.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stark Soul GmbH

Herr Matthias Winkler

Wernigeröder Str 52

38895 Derenburg

Deutschland

fon ..: 0151/40444661

web ..: https://www.starksoul.com/

email : presse@stark-soul.de

