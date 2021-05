Standortübergreifende Remote-Überwachung für USV-Anlagen

Schneider Electric sorgt für mehr Sicherheit und Verfügbarkeit in der Edge

Aufgrund der digitalen Transformation und der immer weiter verbreiteten Nutzung von IoT-Technologien entschließen sich immer mehr Unternehmen dazu, sogenannte Edge-Rechenzentren aufzubauen. Diese sind in der Regel geografisch verteilt angeordnet und befinden sich teilweise auch in Ladengeschäften, Vertriebszentren oder Produktionsstätten. Für Versorgungsanwendungen können Edge-Rechenzentren sogar in Containern, die im Freien stehen, untergebracht sein. Diese Umstände machen es unmöglich, solche Standorte direkt vor Ort mit eigenem IT-Personal zu verwalten. Weil in Edge-Umgebungen aber genauso geschäftskritische Anwendungen verarbeitet werden wie in zentralen Großrechenzentren, muss dort auch eine ebenso hohe Verfügbarkeit sichergestellt werden. Dies funktioniert nur, wenn sich alle Edge-Standorte zentral über eine Remotemanagementlösung überwachen und verwalten lassen.

Häufig ist sogar bereits eine Möglichkeit zur Fernüberwachung vorhanden, diese beinhaltet aber meist nur die Überwachung von Servern und Netzwerkkomponenten, nicht aber von Infrastrukturkomponenten wie USV-Anlagen. Doch auch gerade dort ist eine ständige Überwachung und eine regelmäßige Wartung von entscheidender Bedeutung. Schließlich muss jederzeit sichergestellt sein, dass Ausfälle der Stromversorgung zuverlässig von den USV-Anlagen überbrückt werden und somit nicht zu Ausfällen auf der IT-Seite führen. Leider werden viele USV-Systeme nach ihrer Installation nicht mehr gezielt überwacht. Viele Unternehmen erfahren somit erst von Problemen, wenn die USV-Anlage tatsächlich ausgefallen ist. Das ist selbstverständlich keine gute Grundlage für einen geschäftskritischen IT-Betrieb.

Um das Remote-Monitoring von USV-Anlagen einfacher zu gestalten, lassen sich die meisten USV-Anlagen von Schneider Electric daher in die cloudbasierte DCIM-Lösung EcoStruxure IT integrieren. Über diese Remote-Management-Plattform von Schneider Electric ist eine sichere, standortübergreifende Fernüberwachung von USV-Anlagen und von weiteren kritischen IT-Infrastrukturkomponenten jederzeit zuverlässig gewährleistet. RZ-Leiter oder IT-Servicetechniker können so den Anlagenstatus jederzeit standortübergreifend über eine kostenlose Smartphone-App von Schneider Electric im Blick behalten.

