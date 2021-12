Staff Center Mobile: Employee Experience der Extraklasse

ATOSS präsentiert neue Workforce Management App mit User Centered Design

München, 01.12.2021. Mit der ATOSS Staff Efficiency Suite 15 bringt der Workforce Management Spezialist ATOSS das neue Staff Center (Mobile) auf den Markt. Die App ergänzt die Desktop Version des Staff Centers und ermöglicht eine durchgängige User Experience auf allen Devices. Die intuitiven Self Services rund um die Arbeitszeit wurden mit einem konsequenten Fokus auf die Digital Employee Experience an die Mobilwelt angepasst. Beim System Usability Score (SUS) erzielt das Staff Center (Mobile) einen hervorragenden Wert und gehört damit zu den besten getesteten Business Anwendungen.

ATOSS ist seit mehr als 30 Jahren Vordenker und Trendsetter für digitales Workforce Management. Das Münchner Unternehmen möchte seine Software allen Anwendern, ob Blue oder White Collar, ob mit oder ohne PC-Zugang, barrierefrei zur Verfügung stellen. Mit der selbsterklärenden, Use Case basierten Nutzerführung befähigt das neue Staff Center (Mobile) die gesamte Belegschaft, digitale Workflows für das Arbeitszeitmanagement auf Smartphone und Tablet zu nutzen. Mitarbeitende können ihre Arbeitszeiten jederzeit und von überall aus digital erfassen sowie Zeitbuchungen und Abwesenheiten beantragen. Manager erhalten ihre Aufgaben per Push-Nachricht in ihrem persönlichen Bereich und können sie auf diese Weise schneller bearbeiten. Die Funktionalitäten der App werden kontinuierlich erweitert.

Das Staff Center (Mobile) setzt auf der Plattform des vielfach bewährten Staff Centers für intuitive Self Servcies auf. Ziel der Entwicklung war es, eine Unified User Experience, also ein durchgängiges und nahtloses Benutzererlebnis auf Desktop, Tablet und Smartphone, zu schaffen. Ein User Centered Design Prozess und umfangreiche Tests stellen sicher, dass die App den Anforderungen und Bedürfnissen aller Anwender im Unternehmen entspricht.

Markus Wieser, Managing Director Product Management bei ATOSS bestätigt die hohe Akzeptanz des Staff Center (Mobile) schon in der Testphase: „Insbesondere das minimalistische Design, die klare Struktur und die einfache Bedienbarkeit inklusive Login per Fingerprint kommen bei Unternehmen aller Größen und Branchen sehr gut an.“

Presseinformation und Bildmaterial zum Download ATOSS Pressebereich.

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud, On Premises oder für SAP. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 10.000 Kunden in 52 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, SIXT SE, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates.

Kontakt

ATOSS Software AG

Sabine Eriyo

Rosenheimer Str. 141h

81671 München

08942771358

sabine.eriyo@atoss.com

https://www.atoss.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.