Stärker, schneller, schöner! – Der neue VITO VL

Frittieröl länger haltbar machen, Kosten sparen und gleichzeitig der Umwelt was Gutes tun!

Das geht jetzt noch besser mit dem neuen VITO VL Frittierölfilter. Das kompakte Gerät mit dem gelben Griff ist im

Vergleich zu seinen Vorgängern jetzt noch leistungsfähiger und benutzerfreundlicher.

Der VL ist serienmäßig mit VITOconnect ausgestattet, einer Software, die nahtlose Kostenkontrolle, Protokollierung

und Analyse ermöglicht und somit die Investition des VITOs sichert. Das neue, große Bedienfeld,

die Kabelhalterung mit Quickpin und die simple Spülmaschinen-Reinigung aller mechanischen Teile

maximieren die Benutzerfreundlichkeit. Zudem verhindert die erhöhte Filtrationsleistung im Zusammenspiel

mit dem neuen Rotor das Verstopfen des Geräts durch große Partikel im Frittiermedium endgültig.

Der auffällige QR-Code auf der Elektroeinheit des VITOs führt direkt zu einer produktspezifischen Website,

von der aus der Kunde Informationen zu sämtlichen Anliegen rund um sein Gerät bekommen kann. Für

Handling- oder Servicefragen wird so in kürzester Zeit eine Lösung gefunden. Auch Partikelfilter können

über diese Seite mit minimalem Aufwand nachbestellt werden.

„“Das Einzige, was wir Köche nicht haben, ist Zeit!““, das hören die Außendienstler der VITO AG regelmäßig.

Deshalb wurde bei der Konstruktion des neuen Geräts besonders viel Wert auf schnelle, simple

Prozesse gelegt. Somit bringt der VITO VL alles mit, was der Küchenalltag verlangt und macht die Fritteusenpflege

so effizient wie noch nie.

Excellence in oil filtration

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, sowohl in der Produktion, als auch im Verkauf des Frittierölfilters wurden VITO Filter zum Standard in professionellen Küchen und Bäckereien. Gegründet im Jahr 2001 von Andreas Schmidt unter dem Namen SYS Systemfiltration GmbH, wuchs die Firma zu einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und mit Niederlassungen in Hürth (Deutschland), Chicago (USA), Santa Lucia Di Piave (Italien) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). 2014 erfolgte die Umbenennung zur VITO AG.

Heute ist VITO in 150 Ländern bekannt und über 40.000 Kunden bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

100% made in Germany

Alle VITO Frittierölfilter werden im Stammsitz in Tuttlingen, Deutschland, produziert. Unsere Spezialisten stellen die Qualität der Produkte während des gesamten Produktionsprozesses- vom Materialeingang über die Montage, die Prüfung und Verpackung bis hin zum Versand- sicher.

Nur Produkte bester Qualität verlassen unsere Fertigungsstätte. Die Qualität der VITOs wird von hunderten zufriedenen und überzeugten Kunden bestätigt, die das Gerät täglich in den anspruchsvollsten Abläufen einsetzen.

Kontakt

VITO AG

VITO Pulito

Eltastraße 6

78532 Tuttlingen

07461 962890

marketing@vito.ag

http://www.vito.ag

