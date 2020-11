Stadler gibt Partnerschaft mit Weltmarktführer für Cobots bekannt

Roboter für die Region

Bogen, 02.11.2020 – Seit diesem Jahr ist die Stadler GmbH & Co. Elektro KG offizieller Certified System Integrator von Universal Robots (UR). Der Spezialist für Electric, Engineering und Automation aus Niederbayern entwickelt damit zukünftig auch Lösungen mit kollaborierenden Robotern. Die sogenannten Cobots gehören zu einer neuen Roboter-Generation, die so gebaut sind, dass sie mit Menschen zusammenarbeiten können: leicht, flexibel und intuitiv bedienbar. Damit wird eine Automatisierung von Prozessen selbst für kleine und mittelständische Unternehmen möglich.

“Angetrieben durch die ständigen Herausforderungen unserer Kunden sind wir immer bemüht, neue Lösungen anzubieten. Zusätzlich zu den herkömmlichen Roboteranwendungen erschließen wir uns mit dem Bereich kollaborativer Robotik ein zusätzliches Aufgabengebiet. Wir freuen uns darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit Universal Robots umzusetzen”, so Ludwig Stadler, CEO der Stadler GmbH & Co. Elektro KG zur Kooperation mit dem Weltmarktführer. Mehr als 700 Partner gehören bereits zum globalen Netzwerk von Universal Robots. “Wir freuen uns, Stadler mit an Bord zu haben. Das Team bringt eine großartige Expertise im Bereich Automatisierungslösungen mit Leichtbaurobotern für die Branchen Nahrungsmittel, Logistik, Pharmaindustrie, Metall, Elektronik und Automotiv ein. Durch die Partnerschaft möchten wir gezielt Unternehmen aus der Region dabei unterstützen, ihre Fertigung am heimischen Standort zu stärken”, sagt Andrea Alboni, Regional Sales Manager D/A/CH bei der Universal Robots (Germany) GmbH.

Bildmaterial finden Sie hier:

https://we.tl/t-cjMbqv5XQs

Über Stadler GmbH & Co. Elektro KG

Die Stadler GmbH & Co. Elektro KG wurde 1949 als Elektro Installationsgeschäft durch Ludwig Stadler sen. gegründet. Seitdem hat sich das in Bogen ansässige Unternehmen in den vergangenen Jahren zum kompetenten und geschätzten Partner der Industrie- und Maschinenbaubetriebe gewandelt. Mit derzeit 45 Mitarbeitern hat sich die Stadler GmbH & Co. Elektro KG dabei auf die Entwicklung von professioneller Industriesoftware für Steuerungen, Systemen und Anlagen spezialisiert. Das Unternehmen bietet die Planung, Entwicklung, Fertigung, Installation und Wartung von Steuerungen, Systeme und Anlagen aus einer Hand an. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadler-eae.com/

Universal Robots wurde 2005 gegründet, um Robotertechnologie durch die Entwicklung leichter, benutzerfreundlicher sowie preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 2008 auf den Markt kam, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum erfahren und verkauft seine benutzerfreundlichen Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz im dänischen Odense und verfügt zudem über regionale Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und Mexico. Universal Robots erzielte 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

Firmenkontakt

Universal Robots GmbH

Andrea Alboni

Baierbrunner Straße 15

81379 München

089 1218972-0

ur.we@universal-robots.com

http://www.universal-robots.com/de

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jennifer Appel

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 419599-77

universalrobots@maisberger.com

http://www.maisberger.de/