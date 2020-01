In den Produktbereichen Wasserentkeimung, Tankreinigung, Fahrzeugpflege und Toilettenhygiene hat der Inhaber Peter Gelzhäuser zum Jahreswechsel die operative Leitung für Verkauf und Produktion an Peter Gloger übergeben.

Stabwechsel bei MultiMan Peter Gelzhäuser GmbH

In den Produktbereichen Wasserentkeimung, Tankreinigung, Fahrzeugpflege und Toilettenhygiene hat der Inhaber Peter Gelzhäuser zum Jahreswechsel die operative Leitung für Verkauf und Produktion an Peter Gloger übergeben.

Peter Gloger hat früh mit MultiMan Kontakt gehabt. Schon als Realschüler hat er 2007 als Aushilfe in Produktion und Versand mitgearbeitet. Im September 2008 begann er seine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel bei A. W. Niemeyer, dem führenden Boot- und Yachtausrüster in der Filiale Taufkirchen. Nach 3 Jahren Ausbildung wurde er auf Grund seiner Leistungen in Festanstellung übernommen und war anschließend 5 Jahre als Fachberater für Boot- und Yachtzubehör im Shop mit zig-tausend Artikeln tätig.

Währen dieser Zeit absolvierte Gloger bei der IHK die Ausbildung zum Handelsfachwirt, die er erfolgreich mit der Prüfung im Frühjahr 2015 abschloss. Diesen Meilenstein in seiner jungen beruflichen Laufbahn rundete er noch mit der Eignungsprüfung zum Ausbilder ab. Auf Grund seiner umfassenden Kenntnis der Materie, Anwendung der Produkte und seine Beratungskompetenz erhielt er von Kunden und Kollegen den Spitznamen „Yachting Peter“.

Im Jahr 2016 begann Gelzhäuser mit den Vorbereitungen für einen geordneten Rückzug aus seinem langen Berufsleben und begab sich auf die schwierige Suche nach einem möglichen Nachfolger. Er wurde schnell fündig, als er sich an Peter Gloger erinnerte, an dessen früher gezeigtes Engagement und seine Leistungsbereitschaft.

Sein Anruf bei Gloger und sein Angebot trafen auf offene Ohren, der Vertragsabschluss war Formsache. Mit dem 1. Dezember 2016 begann Peter Gloger seine Tätigkeit bei Multiman im Bereich Beratung & Verkauf der Produkte zur Wasserentkeimung, Tankreinigung, Fahrzeugpflege und Toilettenhygiene. Er arbeitete sich schnell in die Materie ein und wie nicht anders erwartet, entlastete er Gelzhäuser deutlich in allen Bereichen.

Schon nach einem Jahr erteilte Gelzhäuser ihm Handlungsvollmacht. Nun übernimmt er als Betriebsleiter mit der Produktion und dem Verkauf die Steuerung des Geschäftsbetriebes MultiMan Wasserentkeimung, Tankreinigung, Fahrzeugpflege und Toilettenhygiene.

Das heißt nicht, dass Gelzhäuser sich zurückzieht. Er gibt die Richtung vor, behält die Öffentlichkeitsarbeit mit Anzeigen, Pressemitteilungen und Newsletter und ist für seine Kunden weiterhin erreichbar. Peter Gloger führt MultiMan in Gelzhäuser“s Sinn, sodass der Spirit von MultiMan erhalten bleibt und alle Kunden bei MultiMan weiterhin bestens aufgehoben sind. Dabei wird er sich in die strategische Unternehmensführung einarbeiten, um später die Geschäftsführung zu übernehmen.

Auf diese Weise hat Gelzhäuser umso besser die Kurve gekriegt. Sein Lebenswerk wird gut fortgeführt und die Beratungskompetenz und Produktqualität bleibt erhalten die seine Kunden seit 40 Jahren mit ihm und seit 15 Jahren mit MultiMan verbinden. Ausführliche Informationen zu den Produkten, deren Anwendung und Preisen unter: www.multiman.de

Peter Gelzhäuser GmbH stellt MultiMan Hygiene- und Pflegeprodukte selbst her oder lässt sie nach eigenen Rezepten und Entwicklungen herstellen. Der Inhaber Peter Gelzhäuser ist Ingenieur mit Tätigkeiten in der Kunststoff-Herstellung und -Verarbeitung, im Apparate- und Behälterbau und der Konstruktion technischer Anlagen. Er hat Zusatzausbildungen in Hygiene, Mikrobiologie und Wasserchemie und über 40 Jahre praktische Erfahrung in Caravaning, Trekking und Yachting.

Die Peter Gelzhäuser GmbH wurde 1991 gegründet. Sie wird persönlich geführt von Peter Gelzhäuser als alleinigem Gesellschafter und geleitet von Peter Gloger als Betriebsleiter. Ihr Geschäftszweck liegt in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Produkten zur WasserEntkeimung, TankReinigung, FahrzeugPflege und ToilettenHygiene für Caravan und Boot, Gewerbe und Industrie.

