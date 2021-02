Spot an – Mit dem Aktionspaket “Heimkino” wird der Filmabend zum Erlebnis

Höchster Filmgenuss dank Heimkino im eigenen Smart Home

Ein Besuch im Filmpalast oder einem schönes Art-House-Kino ist für Filmfans ein ganz besonderes Erlebnis: Der bunt ausgeleuchtete Kinosaal, der Duft nach frischem Popcorn und der satte Sound machen die Atmosphäre aus. “Mit dem neuen Aktionspaket Heimkino von Rademacher wird auch der Filmabend auf dem heimischen Sofa zum unvergesslichen Event”, verrät Benjamin Hitpass, Produktmanager für den Bereich Smart Home bei Rademacher. “Für die authentische Kino-Stimmung sorgen die im Set enthaltenen Smart-Home-Produkte.”

“Alexa, starte Heimkino!” – Kino-Atmosphäre auf Kommando

Filmfreundinnen und Filmfreunde müssen nur noch die kinotypischen Snacks und kalte Getränke bereitstellen – den Rest übernimmt die Sprachassistentin Alexa im Zusammenspiel mit der smarten Steuerzentrale HomePilot von Rademacher. Auf einen kurzen Sprachbefehl an den im Aktionspaket enthaltenen Amazon Echo Dot wird die Routine “Heimkino” ausgelöst: Die Rohrmotor-Aktoren von Rademacher schließen die Rollläden im Wohnzimmer, damit während des Filmvergnügens kein blendendes Tageslicht ins Heimkino fällt. Alternativ wird das Paket auch mit zwei elektrischen Gurtwicklern RolloTron angeboten. Damit wird Rademacher nahezu jeder Wohnzimmer- und Rollladensituation gerecht. Die Philips Hue Leuchten verwandeln den Raum in einen kleinen Kinosaal. “Die Philips Hue White & Color Ambiance Lampen tauchen das Heimkino in warmes, gedimmtes Licht oder auf Wunsch sogar in eine farbige Beleuchtung, die zum Genre des ausgewählten Films passt: Sanftes Violett für die romantische Liebes-Komödie, Grusel-Grün für den Horror-Streifen oder sattes Rot für den Action-Thriller – alles ist möglich”, so Benjamin Hitpass. “Die Philips Hue Tischleuchte taucht den Wohnzimmertisch in sanftes Licht und sorgt dafür, dass beim Griff zu Knabbereien und Getränken nichts daneben gehen kann.” Die gesamte Beleuchtung ist per HomePilot-Smart-Home-App oder Sprachassistenten steuerbar und lässt sich damit jederzeit schnell verändern. Das schafft eine Atmosphäre, die es ansonsten nur im Kino gibt.

Film Ab – Filmvergnügen im smarten Heimkino

Snacks und Getränke stehen bereit, das Heimkino ist bereits perfekt ausgeleuchtet – fehlt nur noch der passende Film. Damit Filmfans, die es sich bereits auf dem Sofa gemütlich gemacht haben, jetzt nicht mehr aufstehen müssen, schaltet die Routine “Heimkino” auch gleich das HDMI-CEC-fähige TV-Gerät an. Dafür sorgt der im Set enthaltene Fire TV Stick, der automatisch den richtigen HDMI Eingang des TVs auswählt. Ein Netflix Gutschein rundet das Set ab und stellt eine große Auswahl an Filmen und Serien für jeden Geschmack bereit. Jetzt nur noch den Film starten, zurücklehnen und das smarte Heimkino genießen.

Wandtaster für noch flexiblere Steuerung

Für noch mehr Flexibilität und Steuerungsoptionen enthält das Aktionspaket “Heimkino” zusätzlich einen Mehrfachwandtaster von Rademacher. Der Taster kann beispielsweise zur manuellen Steuerung der Rohrmotor-Aktoren genutzt werden: Der erste Rollladen wird auf Wippe 1 angemeldet, der zweite auf Wippe 2 und Wippe 3 steuert beide Rollläden gleichzeitig. Alternativ können die Wippen des Mehrfachwandtasters auch zur Erzeugung verschiedener Licht-Stimmungen mit Philips Hue verwendet werden. So könnten Filmfans beispielsweise eine Art “Notfallschalter” für zart-besaitete Familienmitglieder oder Freundinnen und Freunde anlegen: Bei Betätigen fahren die Rollläden hoch und die Leuchten erhellen den Raum, damit gruselige Szenen sofort entschärft werden.

“Das intelligente Zusammenspiel von Rollladensteuerung, Licht-Ambiente, Home-Entertainment und einfachster Bedienung im Aktionspaket Heimkino von Rademacher beweist, dass ein Smart Home nicht nur den Energieverbrauch senkt und mehr Sicherheit schafft, sondern auch richtig Spaß machen kann”, fasst Benjamin Hitpass die Vorteile des Aktionspakets zusammen.

RADEMACHER Aktionspaket “Heimkino” mit Rohrmotoraktoren

Inhalt:

-1 x Amazon Echo Dot 4. Generation

-1x Amazon Fire TV Stick

-1x Netflix Gutschein über 25EUR

-1x Philips Hue Bridge

-2 x Philips Hue White & Color Ambience Leuchtmittel für E27-Fassung

-1 x Philips Hue Tischlampe “Go”

-1 x HomePilot von Rademacher

-1 x Mehrfachwandtaster von Rademacher

-2 x Rohrmotoraktor 9471-1 von Rademacher

RADEMACHER Aktionspaket “Heimkino” mit RolloTron Gurtwicklern

Inhalt:

-1 x Amazon Echo Dot 4. Generation

-1x Amazon Fire TV Stick

-1x Netflix Gutschein über 25EUR

-1x Philips Hue Bridge

-2 x Philips Hue White & Color Ambience Leuchtmittel für E27-Fassung

-1 x Philips Hue Tischlampe “Go”

-1 x HomePilot von Rademacher

-1 x Mehrfachwandtaster von Rademacher

-2x RolloTron Basis DuoFern

Über die Rademacher Geräte-Elektronik GmbH:

Der Name Rademacher steht von jeher für fortschrittliche Technologien und Produktentwicklungen, die dem Markt entscheidende Impulse gegeben haben. Vom automatischen Gurtwickler Anfang der 80er Jahre, mit dem heute Millionen von Haushalten ausgestattet sind, über den elektronischen Rohrmotor für die Rollladenautomation bis zum ersten KNX-Rohrmotor, der ohne Aktor direkt an die Busleitung angeschlossen wird. Heute ist Rademacher einer der führenden Hersteller im Bereich Rollladen- und Hausautomation und bietet verschiedenste elektronische Lösungen für Komfort und Sicherheit rund ums Haus. Bekannte Produktlinien bei Antrieben und Steuerungssystemen für Rollläden, Markisen und Garagentore sind u.a. RolloTron®, RolloTube®, RolloPort®, RolloHomeControl®, RolloSolutions® und HomePilot®.

Firmenkontakt

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137

peggy.losen@rademacher.de

http://www.rademacher.de

Pressekontakt

becker döring communication

Teresa Grimm

Löwenstr. 4

63067 Offenbach

069 – 4305214-15

t.grimm@beckerdoering.com

http://www.beckerdoering.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.