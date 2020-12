Spot an für: baldakin

Die am besten klingende Deckenlampe der Welt.

– Neuartiger Streaming-Lautsprecher für die Zimmerdecke

– Erstmals an erster Stelle bei der Entwicklung einer Licht-Audio-Kombination: der Lautsprecher

– Keine Hi-Fi-Einbaulösung: ganz neue Möglichkeiten bei der Wohnraumgestaltung

– Leichtes, puristisches Design für jedes moderne Ambiente

Hamburg, 11.12.2020 | baldakin möchte Hi-Fi einen neuen Platz geben. Der von einem kleinen Hamburger Startup entwickelte Streaming-Lautsprecher ist die erste ernstzunehmende Hi-Fi-Lösung für den Deckenlampen-Anschluss. Mit viel Handarbeit und Liebe zum Detail hebt baldakin die Klangqualität von Licht-Audio-Kombinationen auf ein neues Niveau. Jetzt beginnt der Vorverkauf für die Pilotserie. Erstes Modell ist die Pendelleuchte Model P.

Musik. Im neuen Licht.

Der Deckenlampen-Anschluss ist ein idealer Ort für modernes Hi-Fi. Zum einen, weil keine herumstehenden Lautsprecher und sichtbaren Kabel die Einrichtung stören. Und zum anderen, weil sich die Schallwellen von hier aus gleichmäßig im Raum verteilen. Um diesen Vorteil optimal zu nutzen, bringt baldakin das Können vieler Spezialisten zusammen. Zu den wichtigsten gehören ein Lautsprecherbauer, ein Pro-Audio-Spezialist und ein Produktdesigner. Alle drei machen Musik und haben sich mit viel Leidenschaft dem Projekt gewidmet.

Klangqualität und Design waren die treibenden Kräfte bei der Entwicklung. Dafür schöpft baldakin aus dem Vollen. Das resonanzarme Lautsprechergehäuse wird aufwändig aus einem speziellen Blockmaterial herausgefräst. Die besondere Form lässt baldakin in einem leichten, puristischen Design erscheinen, das sich nicht aufdrängt. Der hellgraue Korpus fügt sich in mit seinem weißen Lichtband in jedes moderne Ambiente ein. Bei der Wohnraumgestaltung erfüllt baldakin den Wunsch nach möglichst unsichtbarem Klang und bietet raumakustische Vorzüge: Vom Deckenlampen-Anschluss können sich die Schallwellen genauso gleichmäßig im Raum verteilen wie das hochwertige LED-Licht mit steuerbarer Lichtfarbe (tunable White). Sämtliche Funktionen lassen sich über ein Smartphone bedienen. Für das Licht nutzt baldakin die moderne Steuerung von Casambi. Audiodaten werden über Bluetooth oder WLAN in hoher Qualität mit bis zu 24bit/192kHz übertragen.

Kleine Hamburger Manufaktur

Die Bauteile kommen vorzugsweise aus Deutschland und montiert wird liebevoll von Hand. Fast alle Komponenten sind speziell für baldakin entwickelt worden.

– Produktdesign aus Hamburg

– Lautsprecherkonzept und Frequenzweiche von einem Hamburger Hersteller für Studiomonitore

– Präzise gefrästes Lautsprechergehäuse aus Bremen

– Verstärker von einem Pro-Audio-Spezialisten aus Hamburg

– Hochstabile Aufhängung aus einer Stuttgarter Schlosserei

– LED-Modul aus Nordrhein-Westfalen

Für die Pilotserie startet jetzt der Vorverkauf. Die Gelegenheit ist besonders günstig. Die 50 Stück umfassende Pilotserie wird ab 2.800 Euro pro Stück angeboten. Interessenten können über die Webseite baldakin-audio.com oder via E-Mail info@baldakin.com mehr über das Produkt erfahren und einen Termin zum Probehören vereinbaren.

baldakin ist ein Einzelunternehmen aus Hamburg. Mit dem Start der ersten Pilotserie möchte baldakin Hi-Fi einen neuen Platz geben: Die Pendelleuchte Model P wird die erste audiophile Kombination von Lampe und Lautsprecher sein.

Informationen rund um baldakin gibt Steffen Peters gern persönlich unter ++40 173 2032730.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/baldakin

Instagram: https://www.instagram.com/steffen_von_baldakin/

Webseite: https://www.baldakin-audio.com

Text und Bildmaterial für Redaktionen: https://www.baldakin-audio.com/presse/

