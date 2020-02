Sportschuhe in Übergrößen bei schuhplus in Kaltenkirchen

Übergrößenhändler im Ohland-Park führt Schuhe für verschiedene Sportarten

Wer begeistert von Fitness und Bewegung ist, muss auf gute Sportschuhe in Übergröße nicht verzichten. schuhplus ist ein Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen, und führt Sportschuhe in großen Größen sowohl für Herren als auch für Damen. Vom Laufschuh über Trekking- und Outdoor Schuhe bis hin zu Inlineskates bietet der Shop im Ohland-Park eine außergewöhnlich breite Auswahl der verschiedensten Modelle.

Sportschuhe in Übergrößen für Herren und Damen im Ohland-Park

schuhplus bietet Schuhe der Rubrik Sportschuhe in den Größen 46 bis 54 für die Herren. Für Damen gibt es dieses Schuhwerk in den Größen 42 bis 46. Schuhe in Übergrößen im Allgemeinen, aber auch explizit Sport- und Fitnessschuhe zu bekommen, ist keine Herausforderung mehr. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park gibt es die Fußball-, Lauf- oder Turnschuhe in reichhaltiger Auswahl. Sportschuhe in den verschiedensten Farben oder auch unterschiedlichen Farbverläufen sind erhältlich.

schuhplus führt namhafte Marken

Puma, Adidas oder Nike sind unter anderem in der Sportszene durchaus ein Begriff. Die Ausführungen, Beschaffenheiten und Innenausstattungen sind für den jeweiligen Sport besonders beachtenswert. Luftgedämpfter Tragekomfort, sportlich und bequem mit Schnürung oder auch Klettverschluss, einem Obermaterial aus Mesh, welches sehr atmungsaktiv ist, sowie stoßdämpfende Zwischensohlen mit Air Cooled Memory Foam gehören zur Ausstattung vieler Sportschuhe. Ob man nun einen Puma Hybrid Knit, einen Skechers Skech-Air Dynamight Winly oder einen Reebok Astroride GTX 2.0 benötigt – im Kaltenkirchener Ohland-Park wird man definitiv fündig. Doch nicht nur die Sportschuhe für das persönliche Fitnessprogramm überzeugen. Heutzutage ist es keine Seltenheit mehr, wenn zum Casual-Look oder sogar zum Business-Outfit Sportschuhe als Sneaker getragen werden. Auch in diesem Segment bietet der Übergrößenhändler aus der Metropolregion Hamburg ein großes Portfolio. Übergroße Sneaker sind in zum Beispiel Synthetik oder auch Veloursleder gefertigt und versprechen ein urbanes und lässiges Auftreten. Das professionell ausgebildete schuhplus – Team unterstützt gerne bei der Auswahl des richtigen Schuhs und berät über Fußbetten, Größen und vielem mehr.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

