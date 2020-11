Sportbekleidung und mehr bei Sportsfox

Angesagte und hochwertige Sportbekleidung gibt es ab sofort bei Sportsfox.

Der neue Online-Shop bietet auf seiner Website eine breite Auswahl an Sportbekleidung, Kletterzubehör, Laufschuhe sowie zahlreiches Zubehör für die sportliche Betätigung draußen und drinnen. Das Motto “Wir leben für den Sport” wird auf dem umfangreichen und ständig erweiterten Angebot für die Nutzer spür- und erlebbar. So gibt es für Frauen, Männer und Kinder alles, was man für den Sport braucht.

Sportsfox ist das bundesweite Internet-Angebot von Sport Schäftlmaier aus dem bayerischen Waldkraiburg. Das mittelständische Familienunternehmen vertreibt schon seit über 35 Jahren erfolgreich Sportbekleidung. “Wenn möglich, wollen wir all unsere Kunden zufriedenstellen und ihnen die für sie wirklichen passenden Produkte verkaufen”, fasst Geschäftsführer Alexander Schäftlmaier die Philosophie des Unternehmens zusammen. Seine Mitarbeiter und er selbst treiben alle leidenschaftlich Sport. Diese Leidenschaft spiegelt sich in dem großen Angebot wider, dass nun unter sportsfox.shop von zu Hause aus eingesehen werden kann. “Wir setzen dabei auf ausgewählte und hochwertige Marken”, so Alexander Schäftlmaier

Auf den sehr anwenderfreundlichen Seiten können sich Sportler ihr neues Outfit bequem zusammenstellen. Von der neuesten Bademode bis hin zur Campingausrüstung – mit wenigen Klicks kann das Gewünschte zusammengestellt und bestellt werden – egal ob Hobby- oder Wettkampfsportler, egal ob Individual- oder Mannschaftssportler. Geht es in die Berge, findet man hier auch das passende Kletterzubehör. Die neusten Laufschuhe finden sich ebenfalls in einer hochwertigen Auswahl. Auch für den Nachwuchs steht eine breite Auswahl an Sportbekleidung zur Verfügung. Für Schnäppchenjäger findet sich im großen SALE-Bereich immer das Passende. Die Auswahl in allen Bereichen wird ständig aktualisiert und erweitert.

Die Online-Bestellung auf Sportsfox ist in wenigen nachvollziehbaren Schritten durchführbar. Innerhalb von zwei bis drei Werktagen ist die Sportbekleidung oder das Zubehör zu Hause. “Wir wollen, dass unsere Kunden zufrieden sind. Dafür tun wir alles”, unterstreicht Alexander Schäftlmaier. Sollten trotzdem noch Fragen offen sein, kann der freundliche Kundendienst unter Telefon 08638/65834 oder via E-Mail an info@sportsfox.de kontaktiert werden.

