Spitzenmänner sind gut – Spitzenfrauen besser! – Einblicke in das Wirken von Frauen in Führungspositionen

Luitgard Lemmer macht den Lesern in “Spitzenmänner sind gut – Spitzenfrauen besser!” verständlich, warum weibliches Verhalten für ein Unternehmen überlebenswichtig ist.

Es sprechen heutzutage alle von Gleichberechtigung. Trotzdem finden man in Deutschland Frauen in Spitzenpositionen noch immer recht selten. Dieses neue Buch geht der Frage nach, woran das liegt und will Frauen in Führungspositionen mit Rat beiseite stehen. Woran mag das liegen? Der Autor kommt zum Schluss, dass der Mangel an Frauen in Führungspositionen mit der Biologie zu tun hat, auch wenn das nicht die gängige Meinung der Vertreter des Gender-Mainstreaming ist. Er erklärt, dass Frauen und Männer sich unterschiedlich verhalten, weil eben ihre Biologie unterschiedlich ist. Eine Auswahl der Männertypen wird hierbei in dem Buch näher untersucht. Anhand dieser Informationen erhalten die Leserinnen Handlungsempfehlungen für ihren professionellen Alltag.

Frauen lernen in dem Ratgeber “Spitzenmänner sind gut – Spitzenfrauen besser!” von Luitgard Lemmer mehr über die Biologie von Männern und wie sie deren Verhalten richtig deuten. Dies hilft ihnen dabei, besser mit den “Herren der Schöpfung” umzugehen und ihren Karriereweg souveräner zu beschreiten. Das Buch beschreibt auf diese interessante Weise die Probleme von Frauen in höheren Managementpositionen, die durch die männlich geprägten Karrierebedingungen hervorgerufen werden, und bietet zugleich Lösungen an. Die Beispiele aus der Arbeitswelt verdeutlichen die unterschiedlichen Verhaltensweisen und zeigen mögliche Handlungswege auf.

“Spitzenmänner sind gut – Spitzenfrauen besser!” von Luitgard Lemmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08331-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

