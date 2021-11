Spirituelles Coaching für mehr Klarheit, mehr Energie und neue Lebensziele

Coaching gibt es ja heutzutage für fast alles, meist ändert es nicht viel. Anders beim spirituellen Coaching durch das Engelmedium Daniela Eckbauer, das zu neuer Klarheit verhilft.

Greven, 19.11.2021 – Spirituelles Coaching für die eigene Lebensziele.

Selbstbestimmte Lebensziele, positive Energien, ein wichtiger Aspekt um das eigene Leben zu gestalten, die eigenen Energien positiv zu nutzen. Doch was, wenn alles aus dem Ruder gelaufen ist? Lebensereignisse und Lebensumstände einen aus der eigenen Mitte reißen? Ein spirituelles Coaching mit Daniele Eckbauer unterstützt dabei, die eigenen Ziele wieder zu erkennen, den eigenen Weg zu gehen und in einer Krise wieder einen klaren Blick zu bekommen.

Krisensituationen bewältigen und nutzen

Die spirituelle Beratung setzt dort an, wo Energie Blockaden eine klare Sicht verhindert. Dabei kann es sich in jedem Bereich des Lebens handeln. Ob Beruf, Familie, Liebe oder eine der aktuellen Krisensituationen. Ein spirituelles Coaching und einfühlsames Gespräch holt den Kunden dort ab, wo er Unterstützung braucht.

Die spirituelle Beratung erfolgt mit der Hilfe und Einblicke der Engel und des Engelmedium Daniela Eckbauer. Vertrauen und die Aussicht wieder die eigenen Ziele zu kennen, den eigenen Weg zu gehen und die Seele wieder mit positiven Energien zu stärken sind wichtig, um sich wieder mit sich selbst wohl und im Reinen zu fühlen. Entscheidungsschwierigkeiten? Oder die Hilfe des Göttlichen, welchen Weg man im Leben gehen möchte, dabei kann Daniela Eckbauer mit ihrer mentalen Stärke helfen.

Spirituelle Beratung mit Hilfe des Engelmediums

In der spirituelle Beratung können alle Bereiche des Lebens angeschaut werden. Wie sieht es beispielsweise mit den Finanzen aus? Ist die Partnerschaft eine glückliche Partnerschaft, was sind die eigenen Wünsche, wie kommt man dort hin, sich nicht mehr im Kreis zu drehen? Ist ein Jobwechsel sinnvoll? Was blockiert mich, um glücklich zu sein? Bei allen Fragen bietet Daniela Eckbauer ein spirituelles Coaching an und reicht ihre Hand, um stärker und positiver aus einer Krise oder schwierigen Lebensumständen heraus zu gehen.

Daniela Eckbauer ist seit Jahren ein hellsichtiges Medium, sie arbeitet mit der Kraft der Engel, des Erzengel Michael, Erzengel Raphael und dem Engel der Liebe Erzengel Chamuel. In einem ausführlichen Gespräch von 30 Minuten kann Daniela Eckbauer viele Punkte erkennen, sich einen Überblick verschaffen und dem Kunden zur Seite stehen. Die Fragen der spirituelle Beratung werden in einfühlsamer Tiefe von den Engeln beantwortet.

Gespräche mit dem Jenseits

Verluste durch verstorbene Verwandte oder enge Freunde können eine große Last in uns auslösen. Manchmal liegen Fragen auf dem Herzen oder man braucht noch eine Zeit des Abschieds. Hier bietet Daniela Eckbauer Jenseitskontakte an, um sich mit den geliebten Menschen auszutauschen und den Verlust verarbeiten zu können. Daniel Eckbauer führt dieses spirituelle Coaching unter dem Schutz der Engel durch.

Für jede Frage hat das Engelmedium Daniela Eckbauer ein offenes Herz und öffnet mit viel Liebe eine Tür für ein glückliches, selbstbestimmtes Leben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engelmedium Daniela

Frau Daniela Eckbauer

Emsdettener Str. 10

48268 Greven

Deutschland

fon ..: 01575-1070295

web ..: https://www.engelmedium-daniela.de/

email : info@engelmedium-daniela.de

Daniela Eckbauer ist Engelmedium mit Herz und Seele. Als Engelmedium ist es ihr eine Herzensangelegenheit zwischen ihren Kunden und den himmlischen Wesen zu vermitteln. Sie arbeitet auch mit den Erzengeln Michael, Gabriel und Raphael und ist Mitglied der spirituellen Gemeinschaft. Wichtige Themen Ihrer Beratungstätigkeit sind Liebe und Partnerschaft, Beruf, Finanzen und Karriere. Sie coacht Menschen in allen Lebensbereichen und zu allen Lebensthemen.

Pressekontakt:

Engelmedium Daniela

Frau Daniela Eckbauer

Emsdettener Str. 10

48268 Greven

fon ..: 01575-1070295

web ..: https://www.engelmedium-daniela.de/

email : info@engelmedium-daniela.de