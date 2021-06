Spezielle Angebote für Wiederverkäufer

Wer als Wiederverkäufer auf FRAMELESS-Produkte setzt, erntet die Zufriedenheit seiner Kunden

Viele Messebauer, Werbetechniker oder Ladenbauer sind treue Kunden bei ALGROUP. Denn sie wissen, dass sie mit den Rahmenlösungen der FRAMELESS-Serie hochwertige Produkte erhalten, die auch ihre Kunden begeistern.

Das Ziel in der Werbung, auf Messen oder am Point-of-Sale ist es immer, die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Genau diesen Zweck erfüllen die Textilspannrahmen von ALGROUP optimal. Sie lenken das Interesse des Betrachters auf das Motiv oder die Botschaft und treten mit eleganter Optik in den Hintergrund.

Den Variationen an Größe und Format sind im Innen- oder Außenbereich keine Grenzen gesetzt. Die FRAMELESS-Produkte gibt es zur Wand- oder Deckenmontage, als Standmodule oder als schallminimierende Akustikrahmen. Mit einer optionalen LED-Beleuchtung wird auch in der Dunkelheit die entsprechende Aufmerksamkeit erzeugt.

Hinzukommt, dass die Wiederverkäufer von der besonders einfachen Handhabung und einem schnellen Aufbau profitieren. Den Motivwechsel können später sogar die Kunden selbst übernehmen, da dieser mittels eines Gummikeders ganz simpel vorzunehmen ist.

Wer ein ganz spezielles Konzept im Kopf hat, der findet bei ALGROUP die richtigen Ansprechpartner. Denn hier sind auch Individuallösungen und Sonderanfertigungen möglich. Die ALGROUP GmbH zählt sich zu einem der flexibelsten Anbieter, wenn es um ganzheitliche und bedarfsgerechte Lösungen geht.

Weitere Informationen zu den Konditionen für Wiederverkäufer sowie zu leuchtende Bilder finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

