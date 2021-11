Spezialisierte ambulante Wundbehandlung in Bielefeld

10 Jahre WZ-WundZentrum Bielefeld

Seit 10 Jahren können sich Menschen mit chronischen und schwer heilenden Wunden in Bielefeld und Umgebung in den Räumen des WZ-WundZentrum von Spezialisten ambulant behandeln lassen.

„Wir sind stolz darauf, in Bielefeld dieses runde Jubiläum feiern zu können! Als spezialisierte ambulante Wundbehandlung haben wir in diesen 10 Jahren allein an diesem Standort über 4000 Wunden erfolgreich verschlossen.“ so Andre Lantin, Geschäftsführer und Gründer der WZ-WundZentren GmbH.

Patient im Mittelpunkt

Die WZ-WundZentren sind Spezialpraxen mit höchsten hygienischen und fachlichen Standards, in denen ausschließlich Patienten mit chronischen und/oder schwer heilenden Wunden versorgt werden.

Die spezialisierte Pflegefachkraft und Leitung des WZ-WundZentrum, Susanne Binarsch-Jaroslawsky, nimmt sich mit ihrem Team ausreichend Zeit für eine umfangreiche Pflegeanamnese, Beratung, Behandlung ihrer Patienten.

Für die Behandlung von chronischen Abszessen, wie beispielsweise Akne inversa und andere Akne-Formen, wird seit 2017 die innovative lAight-Therapie in Bielefeld ergänzend angeboten. Nach fast 9 Jahren in der Teutoburger Straße, hat im November 2019, das WundZentrum aufgrund der starken Nachfrage neue Räumlichkeiten in der Oelmühlenstraße 30 bezogen.

Oberstes Ziel der Behandlung im WZ-WundZentrum ist es, ein schnelles Abheilen der Wunden und dadurch ein beschwerdefreies Leben der Patienten zu ermöglichen. Dabei hat jeder, auch gesetzlich Versicherte, einen Versorgungsanspruch, wodurch die Krankenkassen die Leistungen erstatten.

Weitere Informationen zu Leistungen und Kontaktmöglichkeiten für die Terminvereinbarung am Standort in Bielefeld finden Sie unter https://www.wundzentren.de/bielefeld

Über die WZ-WundZentren GmbH

Seit 2008 konnten mit dem bewährten Behandlungskonzept der WZ-WundZentren bereits über 30.000 Patienten an 22 Standorten in Deutschland erfolgreich behandelt werden. Durchschnittlich leiden die Patienten bereits über zwölf Monaten unter ihrer chronischen oder schwer heilenden Wunde. Bei einem Großteil der Patienten konnte unter der Behandlung in einem der WZ-WundZentren ein Wundverschluss in weniger als vier Monaten erreicht werden. Für die Betroffenen bedeutet dies das Ende einer oft jahrelangen Behandlungsodyssee und eine erhebliche Verbesserung ihrer Lebensqualität.

Die WZ-WundZentren GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein Unternehmen der recucare Gruppe.

Weitere Informationen unter www.wundzentren.de.

Firmenkontakt

WZ-WundZentren GmbH

Catarina Fretwurst

Reichsstraße 59

40217 Düsseldorf

0211 513 621 16

info@wundzentren.de

http://www.wundzentren.de

Pressekontakt

recucare GmbH

Catarina Fretwurst

Stockholmer Platz 1

70173 Stuttgart

+49 711 / 90007110-44

presse@recucare.de

http://www.wundzentren.de

